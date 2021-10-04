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中外专家共话中国第四期国家人权行动计划

2021年10月04日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月3日电  （记者王莉）“中国第四期国家人权行动计划：回应与举措”云上边会日前以视频方式举行。本次会议由中国人权研究会主办、南开大学人权研究中心承办。中外专家学者齐聚“云端”，围绕行动计划进行深入研讨，高度肯定中国在人权保障领域取得的进步，尤其是在脱贫攻坚方面，为全球减贫事业贡献了中国智慧、中国方案。中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端在线参加会议。埃及、斯里兰卡、老挝、朝鲜等国常驻联合国日内瓦代表团官员在线参加互动。

　　南开大学人权研究中心副主任唐颖侠在发言中表示，本期国家人权行动计划的突出亮点是把环境权利独立成章，“从污染防治到全面保护，从关注国内环境问题到应对全球环境危机，本期行动计划丰富了环境权利的内涵，也彰显了我国对于该项权利的重视程度”。

　　法国专家诺伯特·鲁兰表示，制定和发布国家人权行动计划是当今世界人权保障领域的重要内容，不同国家需要结合各自文化背景，对人权内容进行合理诠释。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月04日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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