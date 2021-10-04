本报北京10月3日电 综合本报和新华社驻外记者报道：多个国家政要近日通过贺信、致辞等方式热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，祝福中国繁荣发展，期待与中国在各领域深化合作。

俄罗斯国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫热烈祝贺中国共产党建党百年和中华人民共和国成立72周年，高度评价中国取得的巨大发展成就及新时代俄中关系所达到的高水平。梅利尼科夫表示，俄方愿与中方一道，共同推动俄中关系在高水平上不断取得新发展，为两国和两国人民带来更多福祉，为世界稳定繁荣作出更大贡献。

智利政府亚太事务特使、前总统弗雷说，智中关系是拉中关系的先行者，两国关系在疫情防控期间得到了提升。智利感谢中国给予的抗疫支持，同时也感谢中国在科技和战略领域同智方开展合作，这对智利未来发展有着至关重要的意义。

蒙古国副外长蒙赫金高度评价中国经济社会发展取得的瞩目成就和为地区乃至世界发展作出的积极贡献，强调同中国长期稳定发展睦邻友好、互利合作关系是蒙外交政策的首要方针，蒙方将进一步加强同中国的友好合作。

南非财政部部长戈东瓜纳表示，南中两国是多边主义的积极倡导者，彼此紧密合作，积极推进发展中国家议程，引领构建更加包容、平等的国际秩序。南中两国合作的广度和深度也充分体现在共建“一带一路”及非中合作论坛相关合作上。

“值此喜庆时刻，我向中国共产党、中国政府和人民致以诚挚祝贺。”伊拉克民族团结党创始人、前总理阿拉维表示，中国在各领域取得了举世瞩目的发展成就。

埃及总统府典礼官穆赫泰尔转达埃及总统塞西对中华人民共和国成立72周年的热烈祝贺。穆赫泰尔表示，值此中华人民共和国成立72周年之际，塞西总统祝愿友好的中国人民幸福安康，祝愿伟大的中国繁荣昌盛。埃方高度重视发展对华关系，愿同中方共同努力，推动埃中全面战略伙伴关系不断深入发展，更好造福两国和两国人民。

卢森堡国民议会议长埃特让表示，卢中两国人民守望相助、共克时艰，树立了携手抗疫的成功典范。卢中友谊将更加深厚，合作将更加稳固，前景将更加广阔。卢方愿同中方进一步深化各领域交流合作，推动双边关系不断向前发展。

越共中央委员、工贸部部长阮鸿延表示，2021年对中国来说是极具重要意义的一年。在中国共产党领导下，中国人民如期实现全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标。越南党、国家和人民对上述伟大成就表示热烈祝贺。

巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼、国民议会议长凯瑟、外交部部长库雷希等在中国驻巴基斯坦大使馆举行的云端招待会上发表贺辞。他们高度赞赏在中国共产党坚强领导下，中国成功消除绝对贫困，创造了世界减贫史上的奇迹。巴方表示，作为“一带一路”倡议的标志性项目，中巴经济走廊进入高质量发展新阶段，将为巴基斯坦和地区国家带来发展与繁荣。巴方珍视巴中友谊，祝愿中国继续发展强大，祝愿巴中友谊地久天长。

阿联酋政府代表、内阁国务部部长萨耶赫在致辞中祝愿中国更加繁荣昌盛，祝愿阿中友谊地久天长，表示阿方坚信双方将继续拓展在创新、科技、金融、人文等领域的交流与合作。

巴布亚新几内亚总督达达埃热烈祝贺中华人民共和国成立72周年。达达埃表示，中华人民共和国成立72年来，取得了举世瞩目的成就，为发展中国家树立了榜样。巴新政府感谢中国为巴新经济社会发展提供的巨大支持，期待同中方继续深化各领域务实合作。

亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相祝贺中华人民共和国成立72周年。他说，中国成功的关键在于中国共产党的坚强领导，中国的发展为世界上谋求进步与发展的国家提供了可供借鉴的经验和参考。

保加利亚副总统约托娃在贺信中祝贺中华人民共和国成立72周年，并祝福中国人民幸福安康、事事如意，两国人民继续书写友谊的精彩华章。

约旦公共工程与住房大臣叶海亚·基斯比高度评价约中关系，期待两国友好合作取得更大成果。

《 人民日报 》（ 2021年10月04日 03 版）

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