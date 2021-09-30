人民网东京9月30日电 （吴颖）中国驻大阪总领馆于29日举办新中国成立72周年线上招待会，包括外务省驻关西大使山本条太、德岛县议会副议长元木章生、大阪府日中友好协会会长梶本徳彦、大阪大学总长西尾章治郎、日本贸易振兴机构大阪本部长根本裕之等领区各界人士，驻关西各国总领事、友好团体、日本媒体、华侨华人、中资机构及留学生代表等在内的300余人在线出席。中国驻大阪总领事薛剑在线发表了题为《砥砺前行，奋楫破浪，共创千秋伟业》的致辞。

薛剑回顾了中国共产党成立一百年、新中国成立七十二载取得的辉煌成就，指出这72年是中国人民和中华民族自力更生、发愤图强的72年，是解放思想、锐意进取的72年，也是和平发展、合作共赢的72年。在中国共产党领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现了从生产力相对落后的状况到经济总量跃居世界第二的历史性突破，实现了人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越。我们奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推动构建新型国际关系和人类命运共同体，以中国的新发展为世界提供新机遇。

薛剑表示，当前，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进，我们将继续与爱好和平的各国政府和人民一道，坚持共商、共建、共享，反对霸权、霸道、霸凌，始终坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

薛剑强调，中日两国互为重要近邻，是世界第二、三大经济体，相互尊重、彼此信任、互利合作、共同发展，携手为本地区和世界的和平与发展作贡献，是双方的共同责任和利益所在。当前中日关系面临复杂局面，我们应当认真审视困扰两国关系症结所在，共同探寻稳定改善发展之道。衷心希望日方着眼长远大局，以豁达、开放的心态客观理性看待中国发展，恪守中日四个政治文件原则和精神，与中方一道，切实落实两国领导人达成的重要共识，推动两国关系始终沿着正确方向前行。中国发展前景光明，经济运行稳中向好，欢迎日方充分发挥近水楼台先得月的独特优势，登上中国发展“顺风车”，发扬西日本地区对华交往“以经促政”、“以民促官”的优良传统，进一步加强对华交流，拓展务实合作，助推中日地方交流合作提质升级。薛剑表示，明年将迎来中日邦交正常化50周年，这既是里程碑，更是新起点。总领馆愿同领区各界一道，重温邦交正常化初心，回顾总结半个世纪的经验启示，为中日关系下一个50年的健康稳定发展筑牢基础。

日本外务省关西担当大使山本条太、大阪府知事吉村洋文、大阪市长松井一郎及大阪府日中友协会长梶本德彦在致辞中对新中国成立72周年致以热烈祝贺，积极评价并惊叹于中国72年以来取得的伟大成就，回顾了日中友城间交流合作成果，表示愿抓住明年邦交正常化50周年这一重要机遇，进一步促进双方人文、经济、观光等各领域交流合作，推动日中友好改善发展进程，增进日中友好的厚度与温度，与中方携手战胜疫情等全球性挑战，共筑美好未来。

据悉，日本众议院议员伊佐进一、日本参议院议员石川博崇、京都府知事西胁隆俊、奈良县知事荒井正吾、滋贺县知事三日月大造、和歌山县知事仁坂吉伸、鸟取县知事平井伸治、京都市长门川大作、日中经贸中心理事长大泽英俊、关西经济联合会会长松本正义、大阪观光局理事长沟畑宏等领区各界代表也向大阪总领馆发送了祝贺视频、贺电贺函。

新疆籍维吾尔族侨胞加米拉代表领区侨界在线致辞时表示，每年回到家乡都能亲身感受到新疆飞速的发展变化，父老乡亲不断提高的生活水平。感谢祖国让大家的生活越来越好，感谢总领馆对侨胞们的关心关怀。她今后将努力成为中日友好的桥梁，推动更多日本民众了解真正的新疆、真正的中国。

当天的在线招待会上不仅播放了《携手，为人民》《中国2021》《美丽中国》等反映祖国建设发展成就和人民幸福美好生活的视频短片，还播放了中国民族舞蹈集锦和总领馆馆员及少年儿童子女演唱《今天是你的生日》视频。中日与会人员纷纷在线留言祝贺新中国成立72周年，为中国各项事业的进步发展点赞。

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