官兵献花 。李安岗摄

人民网约翰内斯堡9月29日电 （闫韫明、闫骏花、郭株江）当地时间9月29日上午，中国第二十五批赴刚果（金）维和工兵卫分队在刚果（金）基伍湖畔的“中国半岛”营区举行烈士纪念仪式，深切缅怀为维护世界和平而壮烈牺牲的付清礼烈士。

付清礼烈士是中国第五批赴刚果（金）维和工兵分队的推土机操作手。2003年5月3日，他在道路施工中突然晕倒，为维和事业献出了年仅26岁的生命。

仪式开始后，全体官兵脱帽默哀3分钟。伴随着《献花曲》缓缓响起，随后，两名官兵代表向烈士敬献花圈。

“和平年代不等于没有枪林弹雨，维和战场上依然有着血与火的考验。”指挥长邓亮介绍说，祭奠烈士活动，除了缅怀烈士、致敬烈士之外，也希望官兵们能够传承优良传统，继承烈士遗址，高标准完成好维和任务，不负党和人民的重托。

烈士已经沉睡，忠魂昭示后人。维和官兵们纷纷表示，将会带着对烈士的缅怀和敬意，学习付清礼烈士的英雄事迹，汲取精神力量，在实际任务中，奋勇前行，不负党和人民的重托。

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