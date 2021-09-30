人民网开罗9月30日电 （记者周輖）中华人民共和国成立72周年之际，伊拉克各界友好人士录制视频，通过云端方式送上祝福。

“值此喜庆时刻，我向中国共产党、中国政府和人民致以诚挚祝贺。”伊拉克前临时政府总理、“爱国联盟”领导人阿拉维表示，在中国共产党特别是习近平主席英明领导下，中国在各领域取得了举世瞩目的发展成就。衷心感谢中国长期以来对阿拉伯国家特别是巴勒斯坦人民正义事业的支持。

“祝伟大中国繁荣昌盛，祝友好的中国人民不断进步。”伊拉克卫生部代理部长海尼表示，值此新中国成立72周年之际，我谨代表伊拉克卫生部向中方致以最诚挚的祝贺。他指出，新冠肺炎疫情发生以来，中国朋友无私给予伊拉克特别是伊卫生部巨大支持和帮助，率先向伊援助大量抗疫物资、新冠疫苗，向伊派遣医疗专家组指导防疫，中方专家提出许多宝贵防控经验和建议，并为伊培训大量医护人员，伊方对此深表感激。“未来，我相信两国抗疫合作会取得新的更大进展。”

“值此新中国成立72周年之际，我谨向所有中国朋友致以诚挚的祝福，祝愿中国不断繁荣发展。”伊中友好协会主席鲁拜伊表示，中国是伊拉克的好朋友、真朋友。新冠肺炎疫情发生以来，中国向伊拉克捐助大量抗疫物资和新冠疫苗，我们对此深表感激，期待两国继续加强“一带一路”合作，造福两国和两国人民。

(责编：王禹蘅、常红)