人民网莫斯科9月29日电 （记者隋鑫）9月29日，中国驻白俄罗斯大使馆举行线上招待会，以视频连线方式邀请各界人士齐聚云端，共同庆祝中华人民共和国成立72周年。中国驻白俄罗斯大使谢小用和白国民会议代表院副主席（副议长）、国民会议对华合作工作小组组长米茨克维奇，白卫生部部长皮涅维奇，白外交部副部长鲍里谢维奇，白共第一书记索科尔，白国防部部长助理沃伊诺夫，白中友协主席、白国立大学孔子学院院长托济克，白对外友协主席伊万诺娃，中白工业园管委会副主任塔巴纽赫夫出席招待会并分别致辞。

谢小用在致辞中表示，今年是中华人民共和国成立72周年和中国共产党成立100周年。中国共产党成立以来团结带领全国各族人民接续奋斗，成功开辟了中国特色社会主义道路，中国从一个一穷二白的落后国家变为世界第二大经济体，综合国力实现历史性跨越，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。今年以来，面对新冠肺炎疫情和世界经济萎靡的挑战，中国经济继续保持高速增长，上半年国内生产总值超过53万亿元人民币，同比增长12.7%，经济总量稳居世界第二，“十四五”规划迎来“开门红”；科技自立自强积极推进，促进共同富裕全面展开，民生福祉得到有效提高。

谢小用指出，今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国肩负联合国安理会常任理事国重任，始终坚定维护联合国在国际事务中的核心地位，为捍卫国际公平正义发挥了重要作用；中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，对全球减贫贡献率超过70%，为国际减贫事业树立了典范；中国积极开展应对新冠肺炎疫情国际合作，向世界各国提供物资、经验和疫苗援助，为构建人类卫生健康共同体作出了表率；中国积极引领全球环境气候治理，切实履行自身责任，提出碳达峰、碳中和目标，为国际应对气候变化合作指明了方向。中国以自身的发展书写了人类进步的传奇，并在自身发展的同时为推进世界的和平与发展事业作出越来越大的贡献。

谢小用强调，中白建交29年来，两国关系经受了国际风云变幻的考验。在习近平主席和卢卡申科总统的共同关心和亲自推动下，中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系保持良好发展势头。两国政治互信不断深化，在国际事务中密切协作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。中方坚定支持白方捍卫国家主权和民族尊严，反对外部势力干涉白内政，反对对白进行无理单边制裁，尊重白人民根据本国国情选择的发展道路。同时，两国在经贸、科技、文化、教育、地方及抗疫等领域的合作也取得丰硕成果。中白两国合作前景广阔，我们有充分理由相信，在双方的共同努力下，两国各领域合作将继续沿着既定方向加速前行。

白国民会议代表院副主席、国民会议对华合作工作小组组长米茨克维奇作为白方主宾致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立72周年。米茨克维奇表示，白对中国取得的发展成就感到由衷高兴。正如习近平主席前不久在第76届联合国大会一般性辩论期间所言，中国在提升本国人民福祉的同时也致力于为全球发展作出贡献。构建“人类命运共同体”，意味着各国人民在平等互信、互帮互助、共同繁荣和长久友谊的基础上团结一致，并将普通人的愿望和需求摆在首位。正是这些原则构成了白中关系发展的牢固基础。

米茨克维奇指出，在两国元首高瞻远瞩的领导与亲自推动下，白中协作进入新阶段。卢卡申科总统和习近平主席定期会晤并通电话，双方就深化双边关系、共同抗击新冠肺炎疫情、落实“一带一路”倡议达成诸多重要共识。白始终在涉台、涉港、涉疆、涉藏和病毒溯源等涉中国核心利益问题上坚定支持中方。白方非常感谢中方在国际舞台上给予白方宝贵支持，深信中方将继续支持白方维护国家主权和民族尊严。

米茨克维奇强调，当前，在中国“一带一路”倡议框架下，白中战略伙伴关系达到前所未有的高度。但两国并未满足于既有成就，仍在不断拓展合作边界，探寻新的合作机遇。卢卡申科总统提出的“关于国际信息安全和创建数字睦邻带”倡议同中方发起的全球数据安全倡议彼此呼应。双方在“数字丝绸之路”建设方面不断取得新成果。两国教育和体育合作取得丰硕成果并具有良好的发展前景。双方重视地方合作，已将2021—2022年定为白俄罗斯—中国地方合作年。白方对双边合作取得的成果感到由衷自豪。

白卫生部部长皮涅维奇、白外交部副部长鲍里谢维奇和白共第一书记索科尔等白方嘉宾在发言中纷纷祝贺中华人民共和国成立72周年，盛赞中国在各领域取得的伟大成就和日益增长的国际影响，积极评价中白全面战略伙伴关系健康稳定发展，各领域务实合作不断取得丰硕成果，中白工业园日益成为两国深化经贸往来与务实合作的坚实平台。嘉宾们表示相信，中国在实现第二个百年目标的伟大进程中必将变得更加强大，两国关系必将进一步得到巩固和深化，以造福两国和两国人民。

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