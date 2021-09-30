人民网联合国9月29日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽28日在纪念和推进“国际彻底消除核武器日”联大高级别全会上发言强调，要想彻底消除核武器，首先要彻底消除冷战思维。冷战思维不除，世界就不可能真正实现核裁军，也不可能真正享有和平与安宁。

耿爽说，今年是冷战结束30周年。30年过去了，核武器仍然存在，核战争威胁仍未消除，建立无核武器世界仍然任重道远，这一切归根到底是由于某些人心中的冷战阴云仍未散去。

耿爽说，近年来，个别国家坚持冷战思维，追求绝对军事优势，奉行进攻性核政策，逃避核裁军责任，热衷组建封闭排他的“小圈子”，执意挑起冲突对抗。就在最近，个别国家公然宣布开展具有严重核扩散风险的核潜艇合作。这种做法加剧地区紧张，刺激军备竞赛，损害国际核不扩散努力，与彻底消除核武器的目标和地区国家谋求和平与发展的意愿背道而驰。

耿爽指出，一周前，有国家在这个大厅里说，无意寻求新冷战，无意制造分裂。希望这一在全世界面前公开做出的表态能够落到实处。希望有关国家能够摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，为维护全球战略平衡与稳定，为维护地区和平与安全作出实实在在的努力。

耿爽强调，从拥有核武器的第一天起，中国就倡导全面禁止和彻底销毁核武器，宣布在任何时候和任何情况下不首先使用核武器，承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国从不与任何国家比规模、比数量，也不与任何国家进行核军备竞赛。中国从不回避自身应承担的国际裁军和军控义务，始终把核力量维持在国家安全需要的最低水平。

耿爽表示，今年是中国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国全面深入参与联合国裁军事务，为维护世界和平、促进国际安全作出积极贡献。中方将继续践行真正的多边主义，同国际社会一道，为推进核裁军进程，早日实现无核武器世界的目标不懈努力。

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