新华社亚的斯亚贝巴9月29日电（记者汪平）中国扶贫基金会向埃塞俄比亚贫困学生捐赠爱心包裹仪式29日在该国教育部举行。

埃塞俄比亚教育部长格塔洪·梅库里亚在仪式上感谢中国政府和慈善组织对埃塞儿童的帮助。他表示，中国对埃塞的支持是全方位的，不仅在教育领域，还涵盖了社会经济以及抗疫合作等方面。

据中国扶贫基金会埃塞俄比亚办公室代表黄晓岑介绍，中国扶贫基金会的这一捐赠项目于2019年经埃塞教育部支持进入埃塞。中国扶贫基金会未来将进一步加强与埃塞教育部的合作，持续在国际教育类扶贫项目上深耕，积极在当地实践。

中国驻埃塞俄比亚大使馆经商处一秘刘克毅表示，中埃双方可以在教育领域开展多方面合作，为埃塞本国经济发展培养人才，也为中埃在“一带一路”框架下的经济合作蓄积力量。

据悉，中国扶贫基金会捐赠的爱心包裹中有书包、文具、生活用品、卫生用品等，种类丰富、实用性强。包裹设计突出“来自熊猫国度的礼物”这一主题，向埃塞俄比亚学生传递来自中国人民的爱心。

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