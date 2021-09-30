英国眼下的“油荒”让本就因新冠疫情而备受压力的医疗系统雪上加霜。不少医护人员因无处加油无法上班，导致部分癌症患者原本预约好的治疗被迫推迟。

据英国《卫报》28日报道，在伦敦最大医院之一伦敦大学学院附属医院，不少癌症患者接到通知，原定本周的治疗被迫改期。

医院发言人证实，由于全国燃油供应问题，医院正在重新安排“少量”患者原先预约的治疗，但需要紧急救治的患者不会受影响。

一家宫颈癌治疗基金的负责人萨曼莎·狄克逊说，这一情况令人担忧。癌症治疗服务因新冠疫情已经滞后，不容再有拖延。

据英国智库公共政策研究所和一家医疗保健管理咨询机构估计，受疫情影响，英国有约1.95万名癌症患者没有得到及时诊断，目前积压的癌症治疗服务可能需要10年才能处理完。

不少人呼吁给予医护人员等关键岗位工作人员“优先加油权”，确保他们能够正常到岗。

英国工党“影子卫生大臣”乔纳森·阿什沃思28日在英国广播公司电台节目中警告，如果医护人员不能到岗的情况继续，可能会出人命。“我们不能任由绝望、脆弱的患者身处困境而得不到应有的照顾。”

不过，对上述呼声，英国首相鲍里斯·约翰逊表示，以常规方式稳定燃油供应是更好的办法。

由于运油卡车司机短缺，汽油、柴油等燃油难以及时运至加油站，民众恐慌抢购，导致英国各地加油站上周开始出现“油荒”。多家英国媒体报道，截至27日，英国各大城市多达九成加油站燃油售罄。英国政府不得不呼吁民众“莫抢购、别囤油”。

约翰逊28日发表“油荒”发生以来的首次电视讲话，表示政府正着手准备工作，确保供应链能够应对圣诞节前夕的需求高潮，呼吁民众避免恐慌。

为缓解卡车司机短缺，英国政府此前宣布将以发放短期签证的方式引进大约5000名卡车司机，并打算临时用军用油罐车司机补缺。

约翰逊说，加油站的情况正在改善，业界也表示正在恢复正常燃油供应，“我呼吁每个人如常工作”。（郜婕）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)