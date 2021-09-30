贴面礼是法国人打招呼时的一种传统礼节。新冠疫情之下，不少人不再行贴面礼。眼下，法国第四波新冠疫情趋缓，加之民众新冠疫苗接种率达到一定水平，贴面礼在巴黎逐渐“回归”。

据路透社28日援引法国卫生部数据报道，眼下完成全程疫苗接种者在法国人口中占比已超过70%，人们逐渐由飞吻改回行亲吻脸颊的贴面礼。

公务员樊尚·塞兹内克与朋友行过贴面礼后，手拿啤酒说：“为遵守保持社交距离的规定，我们停止（行贴面礼）了，但这真的是我喜欢的一种礼节。”依照塞兹内克说法，他已接种疫苗，似乎没什么理由不再行贴面礼，“相比不接种、不行贴面礼，接种疫苗、行贴面礼当然更好”。

巴黎市民安娜和卡梅拉赞同塞兹内克的说法。安娜说：“这是表达喜爱和欢迎的重要信号。它代表着亲密无间。”卡梅拉说，她32岁的女儿为防止病毒传染不再与她行贴面礼后，她感到非常难过。

不过，也有部分巴黎人认为，如今人们有更多选择，可以更容易地拒绝行贴面礼。纳塔莉·比塔尔说：“我又开始行贴面礼了，不过只与最亲密的人，我不会与那些自己不太了解的人行贴面礼。”

大学生埃莉萨·马约尔则说，她们这代人中行贴面礼已经不那么流行，即便是疫情暴发前，大家更习惯从远处说“嗨”来打招呼。

在旅居巴黎的英国演员保罗·泰勒看来，贴面礼无疑“回来了”。“我在演出时请观众以鼓掌的方式告诉我，他们是否在疫情下行过贴面礼”，整场观众都鼓掌回应。（乔颖）【新华社微特稿】

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