人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

法国疫情趋缓 贴面礼渐“回归”

2021年09月30日08:56 | 来源：新华网
小字号

　　贴面礼是法国人打招呼时的一种传统礼节。新冠疫情之下，不少人不再行贴面礼。眼下，法国第四波新冠疫情趋缓，加之民众新冠疫苗接种率达到一定水平，贴面礼在巴黎逐渐“回归”。

　　据路透社28日援引法国卫生部数据报道，眼下完成全程疫苗接种者在法国人口中占比已超过70%，人们逐渐由飞吻改回行亲吻脸颊的贴面礼。

　　公务员樊尚·塞兹内克与朋友行过贴面礼后，手拿啤酒说：“为遵守保持社交距离的规定，我们停止（行贴面礼）了，但这真的是我喜欢的一种礼节。”依照塞兹内克说法，他已接种疫苗，似乎没什么理由不再行贴面礼，“相比不接种、不行贴面礼，接种疫苗、行贴面礼当然更好”。

　　巴黎市民安娜和卡梅拉赞同塞兹内克的说法。安娜说：“这是表达喜爱和欢迎的重要信号。它代表着亲密无间。”卡梅拉说，她32岁的女儿为防止病毒传染不再与她行贴面礼后，她感到非常难过。

　　不过，也有部分巴黎人认为，如今人们有更多选择，可以更容易地拒绝行贴面礼。纳塔莉·比塔尔说：“我又开始行贴面礼了，不过只与最亲密的人，我不会与那些自己不太了解的人行贴面礼。”

　　大学生埃莉萨·马约尔则说，她们这代人中行贴面礼已经不那么流行，即便是疫情暴发前，大家更习惯从远处说“嗨”来打招呼。

　　在旅居巴黎的英国演员保罗·泰勒看来，贴面礼无疑“回来了”。“我在演出时请观众以鼓掌的方式告诉我，他们是否在疫情下行过贴面礼”，整场观众都鼓掌回应。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部