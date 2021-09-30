人民网联合国9月29日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽29日在联合国安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，敦促以色列切实落实安理会决议要求，回到“两国方案”和阿拉伯和平倡议的正确轨道上来，呼吁巴以早日重启平等对话。

耿爽说，加沙冲突过去4个月了，巴勒斯坦被占领土局势依然动荡。中方呼吁有关各方、特别是以色列保持克制，立即停止敌对行动，避免局势轮番升级。中方支持埃及等地区国家加大斡旋，推动局势回稳降温，赞赏卡塔尔同联合国合作向加沙民众提供救济，支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处为改善巴人道局势开展工作。

耿爽强调，安理会5月发表的主席新闻谈话呼吁加沙恢复重建。以方有责任进一步开放加沙有关口岸，为人道和重建物资进入加沙扫清障碍，并尽快全面解除对加沙的封锁围困。

耿爽指出，定居点问题是关系到巴勒斯坦最终地位谈判的核心议题之一，关乎“两国方案”实现前景。安理会第2334号决议明确指出，在巴勒斯坦被占领土上的定居点活动违反国际法。一段时间以来，以色列持续拆除巴勒斯坦民众房屋，驱逐巴勒斯坦民众，扩建定居点，针对巴平民的暴力事件也愈演愈烈。中方敦促以色列切实落实安理会决议要求，回到“两国方案”和阿拉伯和平倡议的正确轨道上来。

耿爽说，阿巴斯总统在刚刚结束的第76届联大一般性辩论发言中表示，愿意着手解决划界及最终地位问题。巴以在8月底也进行了一些高层接触。希望巴以双方以此为契机，持续积累势头，逐步重建互信，坚持和谈战略选择，早日重启平等对话。

耿爽说，上周，安理会同阿盟“三驾马车”就包括巴勒斯坦问题在内的地区局势深入交换意见。中方支持安理会同阿盟、伊斯兰合作组织等加强协调，开展合作。中方支持举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会。呼吁有重要影响的国家秉持客观公正立场，避免在巴勒斯坦问题上偏袒一方和采取双重标准。

耿爽表示，在过去几天的联大一般性辩论中，巴勒斯坦问题是被提及最多的地区热点问题之一。绝大多数国家都支持巴勒斯坦人民争取民族权利的正义事业，支持“两国方案”，支持通过对话谈判实现巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决。这反映了国际人心向背，也体现了国际公道正义。中方愿与国际社会一道，加大促和努力，持续采取行动，为缓解巴勒斯坦民众苦难，平息中东地区动荡之源而不懈努力。

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