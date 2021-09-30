美国联合航空公司28日说，将解雇593名拒绝按要求接种新冠疫苗的员工。

美联航首席执行官斯科特·柯比在一份致员工的备忘录中写到，超过99%的员工遵从公司疫苗接种要求。美联航之所以要求所有在美国工作的员工接种疫苗，根本原因是为保障安全。“事实是，当每个人接种疫苗，所有人都会更安全。”

备忘录写道，不足1%的人拒绝接种疫苗，美联航会按流程与他们解约。“这是异常艰难的决定，但确保团队安全始终是我们的第一要务。”

美联航有员工大约6.7万。美联社援引美联航管理层的话报道，不到1%的人离职不会影响公司运转。

除593名员工拒绝接种新冠疫苗外，美联航还有大约2000名员工以身体和宗教为由申请“豁免”疫苗接种。

由于变异新冠病毒德尔塔毒株传播，美国疫情加重。美国七天内日均病亡人数在上周超过2000人，为今年3月以来首次。依据美国疾病控制和预防中心数据，大约77%的美国成年人接种了至少一剂新冠疫苗。

美国总统拜登本月9日发布新冠疫苗接种规定，要求联邦政府员工和与联邦政府有业务往来的承包商雇员必须接种疫苗；雇员超过100人的私营企业确保雇员要么接种疫苗，要么每周接受新冠病毒检测。

美联社报道，拜登发布上述规定前，已有不少美国企业下达疫苗接种要求，如全国铁路客运公司和微软公司。全国铁路客运公司大约60%的员工接种了至少一剂疫苗。

美国鲜肉加工巨头泰森食品公司要求所有员工11月1日前接种新冠疫苗。泰森食品员工超过10万人，先前发生聚集感染，疫苗接种率现约为80%。

美国航空公司、西南航空公司和达美航空公司尚未强制疫苗接种。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)