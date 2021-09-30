新华社布鲁塞尔9月29日电（记者任珂）欧盟委员会副主席马加里蒂斯·希纳斯29日说，欧委会通过一项新的打击人口走私行动计划，旨在防止有组织剥削移民和减少非正常移民。

希纳斯当天在记者会上说，新的行动计划符合2020年9月欧委会出台的新版《移民与难民庇护公约》提案精神，旨在促进对移民的可持续和有序管理。现在需要加紧工作，“打破人口走私的商业模式”。

根据欧委会发表的声明，这项行动计划将应对在打击有组织犯罪集团方面面临的持续挑战，并适应新挑战的需要。行动计划将采取一些具体措施，包括同其他国家和地区建立伙伴关系以打击人口走私，改进保护移民和难民免受剥削的法律框架，以及加强数据研究和收集，以了解移民趋势和犯罪网络的作案手法等。

欧盟委员会负责内部事务的委员于尔娃·约翰松表示，尽管在新版公约方面取得了重要进展，但最近的事态表明，迫切需要对所有抵达欧盟国家的人员加强筛查。

2015年秋，中东和北非地区的持续战乱迫使上百万难民越境进入欧盟国家，引发了2015年欧洲难民危机。一些欧盟成员国担心，阿富汗近期局势可能会再次引发类似难民危机。

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