新华社莫斯科9月29日电（记者李奥）俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安29日在俄南部海滨城市索契举行会谈。这是两人自去年3月以来的首次面对面会谈。

克里姆林宫网站当天发布消息说，普京在会谈中表示，俄土两国在国际舞台上的合作很顺利，其中包括叙利亚问题以及两国为协调在利比亚问题上的立场所进行的沟通。同时，两国在阿塞拜疆和亚美尼亚边境的停火联合监控中心正在积极运转，这一合作是地区稳定和协调各方立场促进和解的重要保障。

普京感谢埃尔多安对“土耳其溪”天然气管道项目的一贯支持。他说，目前“土耳其溪”已全部启动并投入运营，该项目有利于两国人民。此外，土耳其对俄累计投资额达15亿美元，俄对土投资额达65亿美元。

埃尔多安在会谈中说，巩固和发展土俄关系对两国大有裨益，两国在叙利亚问题上的共同步骤也非常重要。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫29日早些时候向媒体宣布，普京已于当天结束为期两周的自我隔离，计划在索契与埃尔多安举行面对面会谈。另据俄罗斯媒体报道，两国总统的会谈持续约3个小时，会谈后没有举行新闻发布会。

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