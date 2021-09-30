新华社新加坡9月29日电（记者李晓渝）第五届国际展望大会29日在新加坡举办。大会以“促进全要素合作”为主题，吸引了来自新加坡、中国等十余个国家的国际政要、知名学者、商界领袖等70多位人士参加。

国际展望联合会全球顾问委员会轮值主席、印度尼西亚技术评估与应用署主席汉姆·日泽在视频致辞中表示，大会旨在呼吁加强全要素合作，增强国际社会对促进全球创新、合作和可持续发展的理解和信心；分享全球最新的科技研究成果和卓有成效的实践；发掘和分享具有领导力的创新企业和科技研发转化平台，探索国际合作的发展方向；提供国际高水平人才、知识、技术、资金等产业发展要素的交流合作平台，拓展全球合作网络。

国际展望联合会副主席俞在勋表示，为提高全要素生产率，各方需在贸易、技术、金融等领域开展全球产业合作。

新加坡经济管理学院董事赖承毅表示，新中友好关系推动了双边商业往来。本届大会主题符合各方对新冠疫情下提升商业合作方法的探索需要。

印度尼西亚海洋事务统筹部部长卢胡特·潘查伊坦表示，国际合作为各方带来益处。印尼和其他国家应携手探索，共同应对未来挑战并为不断变化的世界做出贡献。

本届大会由国际展望联合会和中国经济信息社共同主办，以线上线下相结合的方式，围绕技术奇点与新信息技术革命、农业科技与粮食安全、电子商务升级与供应链金融等议题展开讨论。

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