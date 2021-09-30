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“普希金卡”丰富俄青少年文化生活

本报记者  荣  翌
2021年09月30日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　俄罗斯文化部部长柳比莫娃9月29日表示，“普希金卡”项目启动近一个月以来，注册用户已超过200万，售出门票超过36万张。柳比莫娃认为，许多年轻人和文化机构的积极参与，使该项目在短时间内就取得了巨大突破。

　　俄罗斯从今年9月起面向全国约1300万14岁至22岁青少年启动了“普希金卡”项目，为青少年参加文化活动提供便利。在手机上打开“普希金卡”应用程序，可看到全国1800多家文化机构的逾1.4万个文化项目简介。符合条件的用户注册后即可获得一张面额为3000卢布（1美元约合72.7卢布）的电子卡，可用于购买博物馆、剧院、画廊和音乐厅等文化场所门票。根据用户所处地理位置，系统会自动推荐附近的文化机构，并提供用户感兴趣的活动信息。

　　“普希金卡”项目启动以来得到普遍好评。“这是一项很好的文化支持措施，也许未来的杰出文化人才将从今天的年轻访客中诞生。”俄罗斯总理米舒斯京表示，实施该项目的目的是让博物馆、剧院和音乐厅等文化场所更好地为年轻人所用，帮助年轻一代接触更多杰出作品，提升文化艺术素养。普希金造型艺术博物馆馆长洛沙克认为，该项目将鼓励年轻人体验向往的文化艺术活动。

　　“普希金卡”适用于全国范围内的文化活动。在首都莫斯科，有200多家文化场馆提供了逾1500个文化活动。在伏尔加格勒，天文馆讲座、地方历史展览、博物馆沉浸式体验等，都在吸引更多年轻游客。在萨拉托夫，拉季舍夫艺术博物馆专门面向年轻人策划组织了大型名家名作项目，在传统展览方式中融入数字化互动。目前“普希金卡”应用程序下载量已突破350万次。

　　在米舒斯京看来，“普希金卡”的意义不仅在于培养俄罗斯年轻人的文化素养，还可以为整个行业注入新动力。俄政府计划，今后每年年初向“普希金卡”用户注入当年度用于购买文化机构门票的资金，2022年发给用户的电子卡面额将增加至5000卢布。

　　（本报莫斯科9月29日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年09月30日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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