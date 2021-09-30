本报记者 姚明峰

近日，联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会发布最新地区经济研究报告，将阿根廷2021年经济增长预期由6.3%上调至7.5%。分析认为，新冠肺炎疫情得到逐步控制、复工复产加快和国际大宗商品价格上涨等多重因素，推动阿根廷经济加快复苏。

根据阿根廷经济部数据，今年6月全国经济活动指数同比增长10.8%，其中制造业和建筑业表现尤为突出。8月出口额创下近8年以来同期最高纪录，就业人数相比疫情前的2019年底有所增长。

“接种疫苗是最好的经济政策”，阿根廷总统费尔南德斯表示。根据卫生部发布的数据，自疫苗接种计划启动以来，阿根廷已经接收超过6700万剂疫苗。随着疫苗接种率不断提高，每日新增确诊病例数稳步下降，国内经济活动逐步放开限制。

疫情发生后，阿根廷政府颁布法令，允许居民延期缴纳生活缴费、房租等，同时为低收入人群发放社会补助金，保障居民生活消费。政府为中小微企业设立了总额为35亿比索（1美元约合98比索）的信贷基金，为中小企业融资提供保障。今年上半年，阿根廷中小企业信贷实际增长36%，避免了企业大规模倒闭。8月，政府启动旅游恢复计划，为本国居民国内旅游消费提供返现，提振受疫情打击严重的服务行业。

随着国际市场需求逐步恢复，阿根廷出口形势出现好转，成为拉动经济增长的重要动力。今年前8个月，阿根廷出口总额达到507.17亿美元，同比增长35.5%。阿根廷经济学家阿尔多·阿夫拉姆表示，阿根廷出口总额大幅增长主要受国际大宗商品价格上涨和出口总量增加带动。出口增长一方面有利于阿根廷外汇储备回升，对稳定国内金融市场意义重大；另一方面也带动了国内税收增长。阿根廷经济部公报显示，今年前8个月税收总量已基本恢复至疫情前水平。

阿夫拉姆指出，去年阿根廷政府与国际债权人达成债务重组协议，通货膨胀和货币贬值问题得到一定缓解。今年以来，阿根廷股市保持上行态势，债券市场也表现良好。8月下旬，国际货币基金组织向阿根廷提供了43.34亿美元的特别提款权，缓解了今年的债务压力，这一积极信号有助于阿根廷股债市场进一步回暖。

阿根廷经济部长马丁·古斯曼表示，阿根廷正在经历“稳固的经济复苏过程”。目前，阿根廷还在努力推动受疫情影响严重的商业、旅游业等行业复苏，积极扶持中小微企业发展，以实现具有“变革性和包容性”的经济增长。

（本报布宜诺斯艾利斯9月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 17 版）

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