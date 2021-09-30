本报记者 刘 慧

柬埔寨排雷行动和受害者援助机构日前表示，从2018年到2020年，柬埔寨清除了大约421平方公里的雷区，约4.9万枚杀伤人员地雷、956枚反坦克地雷和超过22万枚其他未爆物被成功探测和销毁，民众遭到伤害的可能性大大降低。

柬埔寨是世界上受地雷危害最严重的国家之一，上世纪长达数十年的战乱导致该国境内有数百万枚地雷和其他未爆炸物。统计数据显示，1979年以来，柬埔寨因此造成的伤亡人数近6.5万人。地雷问题也给土地耕种、水源获取、道路建设等带来困难，农村贫困人口受到的影响尤其严重。柬埔寨首相洪森指出：“排雷行动是政府的优先事项，以便为民众提供安全的环境和减少贫困。”

柬埔寨的排雷行动始于上世纪90年代。1992年，当时的联合国柬埔寨临时权力机构内部设立了柬埔寨排雷行动中心，该中心逐渐发展成为柬埔寨重要的排雷组织，主要开展土地排查、地雷清除、排雷培训和教育等工作。联合国开发计划署、地雷咨询小组等多个国际组织和非政府组织也参与到当地排雷行动中。

为持续推进排雷行动，柬政府专门成立了排雷行动和受害者援助机构来规范、监管、协调排雷行动，并制定了国家排雷战略，指导各阶段排雷行动。政府还通过提供各种培训和教育活动，努力提高民众对地雷危害的防范意识。

经过近30年的不懈努力，柬埔寨的排雷行动取得了重要进展。从1992年到2020年，柬埔寨已清除了2138平方公里雷区，探测并销毁了超过109万枚杀伤人员地雷、约2.5万枚反坦克地雷以及超过288万枚战争遗留爆炸物。地雷导致的伤亡人数从1996年的4320人减少到2020年的65人。

根据柬埔寨《2018—2025国家排雷行动战略》，计划到2025年将在全国范围内清除战争遗留地雷。排雷行动和受害者援助机构第一副主席李突表示，地雷清除后将腾出土地用于农业和生产，支持当地重建和发展，众多柬埔寨民众因此受益。

近年来，中国通过捐助扫雷器材和资金、提供扫雷培训以及派专家现场指导等方式，多次向柬埔寨提供排雷援助。柬埔寨排雷行动中心主任兴洛达那表示，感谢中方的大力支持，帮助柬埔寨更好地实现安全和发展。

（本报曼谷9月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 17 版）

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