本报北京9月29日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十八届会议“公正合理国际秩序与人权保障”云上边会28日举行。本次边会由中国人权发展基金会、中华民族团结进步协会共同主办，来自中国、英国、日本、委内瑞拉等国的社会组织负责人及专家学者围绕相关议题展开研讨。

中国人权发展基金会副理事长兼秘书长门立军说，受疫情等因素影响，不少发展中国家经济、社会、民生受到严重影响，全球发展不均衡继续加大。公共卫生、反恐、气候变化等领域的非传统安全威胁对世界人权事业影响也日益凸显。新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，少数国家却奉行“疫苗民族主义”，破坏全球抗疫合作，侵害相关国家人民的生命权、健康权等基本人权。有的国家打着多边主义幌子行单边主义和强权政治之实，威胁世界和平以及各国人民人权。

与会嘉宾呼吁，新冠肺炎疫情给全球人权治理带来严峻挑战，国际社会有识之士应共同努力，践行真正的多边主义，促进全球人权治理向着更加公平、公正、合理、包容的方向发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 17 版）

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