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“新冠肺炎疫情大流行下的生命健康权保障”边会举行

2021年09月30日06:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月29日电  （记者王莉）联合国人权理事会第四十八届会议“新冠肺炎疫情大流行下的生命健康权保障”边会28日以视频方式举行。本次边会由中国联合国协会、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团共同举办，来自中国、荷兰、阿根廷等国的多位专家学者表示，多边主义是应对疫情等全球共同挑战的唯一正确途径。各国应以人民为中心，加强抗疫合作、化解疫情冲击、反对政治操弄，助力保障人民生命健康权。

　　中国联合国协会副会长兼总干事胡文丽说，眼下，新冠疫苗产能不足、分配不均、接种不平衡。一些国家的政客和媒体煽动种族歧视和仇外情绪，蓄意制造分裂对抗，对人民生命健康极不负责。美西方大搞“疫苗民族主义”和美情报机构主导的溯源严重破坏全球合作抗疫努力，是侵犯人权的表现。她表示，面对当前疫情仍持续蔓延、病毒不断变异，国际社会应积极应对疫情、倡导常态化精准防控，注重保护弱势群体；要坚定维护多边主义，秉持人类命运共同体理念，携手战胜疫情。

　　荷兰乌特勒支大学教授汤姆·兹瓦特等专家认为，疫情冲击下，政治操弄无助于挽救生命，甚至会以牺牲人民生命为代价。一些国家政客为维护政治私利和强权政治，极大损害了人权的保障。专家呼吁，“团结协作，才是战胜病毒的最有力武器”。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月30日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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