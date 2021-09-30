本报记者 张朋辉

联合国人权理事会第四十八届会议9月13日开幕以来，中国等众多国家代表和有关专家学者在人权理事会及此间举行的相关边会上发声，揭露美国等西方国家在人权问题上的斑斑劣迹和“假人权、真霸权”“假民主、真干涉”的虚伪本质，传递坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则、反对借人权问题干涉别国内政的强烈呼声。

反对单边制裁——

单边强制措施影响受害国发展及其人民的生存权、发展权、健康权、教育权、就业权、环境权等各项人权

9月24日，联合国人权理事会第四十八届会议在有关议题下分别讨论委内瑞拉问题、白俄罗斯问题。中国常驻联合国日内瓦代表陈旭发言指出，人权不应被用来实现政治目的，中方反对干涉委内瑞拉、白俄罗斯内政。陈旭指出，一些国家自身存在严重人权问题，却借口“民主”“人权”频繁对外干涉，制造动荡和战乱，在新冠肺炎疫情期间仍强化非法单边强制措施，严重损害受害国人民人权。国际社会应共同反对将人权问题政治化、借口人权干涉别国内政的行径。

9月24日，陈旭代表中国和俄罗斯、古巴、斯里兰卡等20余个观点相近国家做共同发言，呼吁在人权领域促进公平正义。陈旭表示，一些国家对自身人权问题视而不见，却出于政治目的，借口人权问题干涉别国内政，企图将自身价值观强加于人。这种行径严重损害别国主权和独立，破坏国际团结与合作，对促进和保护人权的国际努力造成持久伤害，应遭到国际社会共同反对、抵制。

9月22日，中国、俄罗斯、委内瑞拉、伊朗、白俄罗斯、古巴、叙利亚、津巴布韦、尼加拉瓜、玻利维亚10国常驻团共同举办“单边强制措施对实现发展权的负面影响”视频边会，讨论美国等西方国家单边强制措施严重侵犯人权问题，敦促美国等立即取消单边强制措施。委内瑞拉、伊朗、古巴、叙利亚、白俄罗斯、津巴布韦等国常驻代表指出，单边强制措施严重违反国际法和国际关系基本准则，严重影响受害国经济社会发展和人民生活水平，国际社会应共同反对和抵制。古巴常驻代表谴责美国对古巴实施长达60多年的禁运封锁。伊朗常驻代表呼吁国际社会追究实施制裁国家犯下的反人类罪行。

人权理事会单边强制措施问题特别报告员杜晗表示，单边强制措施影响受害国发展及其人民的生存权、发展权、健康权、教育权、就业权、环境权等各项人权。联合国机构应更加关注单边强制措施的危害性，世界卫生组织、国际劳工组织等应关注这一问题。

反对军事干涉——

有关国家应停止非法军事干涉行为，向受害国及其人民进行赔偿，为受害国实现和平重建承担应尽义务

9月22日，中国代表俄罗斯、古巴、斯里兰卡、伊朗、老挝等10余个观点相近国家做共同发言，敦促有关国家立即停止非法军事干涉。共同发言表示，有关国家以“民主”“人权”为借口，悍然对主权国家进行非法军事干涉并长期占领，严重违反国际法，严重破坏受害国的主权和领土完整，严重破坏受害国经济和社会发展，导致大量无辜平民伤亡、颠沛流离，严重侵犯受害国人民的人权。有关国家应停止非法军事干涉行为，向受害国及其人民进行赔偿，为受害国实现和平重建承担应尽义务，而不是将责任推给国际社会。这些国家还应对其军人非法杀戮、虐待受害国平民及其他严重违反人权行为展开全面、公正调查，确保将肇事者绳之以法。人权理事会、人权高专和有关特别机制应密切关注非法军事干涉行为对人权的损害并采取必要行动，为受害国人民讨回公道。

9月24日，中国代表俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、厄立特里亚、南苏丹、委内瑞拉等观点相近国家做共同发言，敦促英国正视自身人权问题，停止将人权作为政治工具。共同发言表示，英国动辄对别国进行军事干涉，造成大量平民伤亡，严重破坏被干涉国家经济社会发展。英国军人在海外军事行动中滥杀无辜平民、实施酷刑，犯下严重罪行，肇事者却受到英国政府包庇。英国还滥施单边强制措施，严重损害受制裁国家人民人权。

9月24日，联合国人权事务高级专员巴切莱特提交报告显示，2011年3月至2021年3月期间，共有350209名平民在叙利亚冲突中死亡，其中大约每13人就有1名妇女和1名儿童。巴切莱特表示，人权事务高级专员办公室过去数年里一直努力对死于叙利亚冲突的平民人数进行评估。最新确定的死亡数字是综合联合国有关数据、当地民间组织保存的记录以及叙利亚政府提供的信息得出的。

反对殖民主义——

消除殖民主义遗毒的负面影响，促进和保护人权，促进国际公平正义

9月22日，陈旭在代表20余个观点相近国家做共同发言时表示，国际社会一直致力于消除殖民主义，但殖民主义遗毒仍然存在，表现为经济剥削、国家内部和国家间不平等、系统性种族主义、土著人权利受到侵犯、当代形式奴役、武装冲突、文化遗产受损等众多问题，严重影响人权的享有。国际社会应推动消除殖民主义遗毒的负面影响，促进和保护人权，促进国际公平正义。

俄罗斯代表发言表示，西方国家无视《联合国宪章》宗旨和原则，为攫取市场、资源和廉价劳动力，大肆非法军事干涉、干涉别国选举、煽动政变、实施单边强制措施，企图对别国进行所谓“民主改造”。这种新殖民主义做法对受害国人权造成严重负面影响。古巴代表发言表示，美国对古巴长期进行非法经济、商业和金融封锁，严重侵犯古巴人民人权，美国应立即停止借人权问题对古施压、企图颠覆古政权的行为。

中国代表9月24日在共同发言中表示，英国对自身侵犯人权问题视而不见，却沉迷于殖民主义心态，热衷于编造散布虚假信息，对别国指手画脚，干涉别国内政，服务自身政治图谋。共同发言敦促英国政府正视自身问题，立即停止各种侵犯人权行为，停止将人权作为政治工具；呼吁人权理事会和有关特别机制持续关注英国侵犯人权问题，采取必要行动，监督英国改正错误。

（本报布鲁塞尔9月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月30日 17 版）

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