中国朝着全体人民共同富裕的目标扎实迈进，将继续为维护世界和平、促进共同发展作出新贡献，不断书写推动构建人类命运共同体的新篇章

“中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。”9月28日，国务院新闻办公室发表《中国的全面小康》白皮书，深刻阐释全面建成小康社会是迈向中华民族伟大复兴的关键一步，为构建人类命运共同体贡献了中国智慧和中国力量。

世界好，中国才能更好；中国好，世界才会更好。作为全球人口最多的国家和最大的发展中国家，中国全面建成小康社会，本身就是对世界和平与发展的巨大贡献。1979年至2020年，中国国内生产总值年均增长9.2%，成为世界经济增长的重要引擎。自2006年起，中国连续15年成为世界经济增长的最大贡献国，对世界经济增长的平均贡献率超过30%。正如国际人士所指出的，全面建成小康社会等辉煌成就，标志着“中国阔步走在繁荣发展的道路上”，“世界可以从中国的发展中获益”。

中国全面建成小康社会，谱写了人类反贫困历史新篇章，创造了减贫治理的中国样本，为加速世界减贫进程贡献了重要力量。贫困是困扰人类社会的一大顽疾，消除贫困是各国人民梦寐以求的共同理想。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。占世界近20%人口的14亿多中国人民踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，这是人类历史上前所未有的大变革、大事件。中国消除绝对贫困的成功实践和宝贵经验，深化了各国对减贫规律的认识，丰富发展了反贫困理论，提振了各国特别是广大发展中国家消除绝对贫困的信心。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。全面建成小康社会，不断释放中国的发展活力，为世界发展提供新机遇。中国全面建成小康社会得益于持续扩大对外开放，中国全方位对外开放有效促进了合作共赢。近年来，面对逆全球化思潮，中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，坚持发展更高层次的开放型经济，推动形成全面开放新格局。持续优化营商环境，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，成为50多个国家和地区的最大贸易伙伴、120多个国家和地区的前三大贸易伙伴，中国在国际大循环中的地位日益突出……开放大门越开越大的中国不断为各国提供更多的市场机遇、投资机遇、增长机遇。

中国全面建成小康社会，为人类走向现代化探索了新路径。中国共产党立足中国国情，把握经济社会发展规律，在中国大地上探寻适合自己的道路和方法，走出了一条中国式现代化新道路，创造了人类文明新形态。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。在全球仍面临严重发展困境的当下，中国的探索和实践不仅深化了广大发展中国家对国家治理、现代化建设的认识，也为世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，对人类社会发展具有深远影响。

治国之道，富民为始。中国全面建成小康社会，是对世界的伟大贡献。中国朝着全体人民共同富裕的目标扎实迈进，将继续为维护世界和平、促进共同发展作出新贡献，不断书写推动构建人类命运共同体的新篇章。

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