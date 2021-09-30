据新华社北京9月29日电 9月29日，国务委员兼外长王毅应约同文莱外交主管部长艾瑞万通电话。

王毅说，明天是中文建交30周年纪念日。30年来，中文关系取得长足发展，树立了大小国家平等相待、和睦相处、互利共赢的典范。中方愿同文方一道，推动中文关系不断取得新进展，更好造福两国人民。今年也是中国东盟建立对话关系30周年。文莱担任东盟轮值主席国以来，开展大量富有成效工作，中方高度赞赏。希望文方继续发挥主席国建设性作用，推动中国—东盟关系迈上新台阶。

艾瑞万表示，文中关系长期友好。两国是好朋友、真朋友，衷心感谢中方对文方抗疫提供的大力支持。文方高度重视文中关系，期待同中方一道，拓展互利合作，实现共同繁荣。

据新华社北京9月29日电 9月29日，国务委员兼外长王毅同墨西哥外长埃布拉德通电话。

王毅说，近年来，在两国元首战略引领下，中墨全面战略伙伴关系持续发展。中方高度重视发展中墨关系，愿同墨方一道，以明年两国建交50周年为契机，加强谋划，助推中墨全面战略伙伴关系迈上更高水平。

王毅说，中方已正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），这展现了中国进一步扩大开放的坚定决心，也是中国助力推进全球化发展的重要举措。中方愿同各方共同努力，为促进贸易投资自由化便利化、顺应经济全球化潮流发挥积极作用。

埃布拉德表示，墨方愿同中方一道，以建交50周年为契机，推动双边关系取得更大发展。墨方坚定奉行一个中国政策，恪守不干涉内政原则，支持中方在涉台、涉疆、涉港、涉藏等问题上的正当主张，赞赏并欢迎中方申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定。

据新华社北京9月29日电 9月29日，国务委员兼外长王毅应约同马来西亚外长赛夫丁通电话。

王毅说，中马是亲密友好邻邦。双方要继续保持高层交往，充分发挥中马合作高级别委员会新机制作用，深化高质量共建“一带一路”，做强做实“两国双园”，探讨开展5G、大数据、云计算等新兴领域合作。抗击疫情是当前紧迫任务。中方愿同马方一道，继续高举团结抗疫大旗，坚持反对疫情污名化、溯源政治化的正义立场。

王毅说，习近平主席在第七十六届联大提出全球发展倡议。这一倡议坚持以人民为中心的核心理念，遵循务实合作的行动指南，就减贫、粮食安全等各方共同关心的问题提出合作设想，是中方提供的重大公共产品。欢迎马方积极参与，同中方一道，推动全球更加强劲、绿色、健康发展，加快实现联合国2030年可持续发展议程。

赛夫丁热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，积极评价中国在团结抗疫和促进共同发展等领域发挥的引领作用。马方坚定致力于发展对华关系，期待同中方深入挖掘共建“一带一路”合作潜力，推动马中关系取得更大发展。

赛夫丁说，习近平主席提出的全球发展倡议恰逢其时，契合当今世界的迫切需要，展现了中国应对全球性挑战的道义担当。马方对此表示支持和赞同。

双方还就防扩散、阿富汗等共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

(责编：牛镛、袁勃)