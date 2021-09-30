阿卜杜勒马吉德·特本

我谨向中华人民共和国主席习近平阁下、中国政府和友好的中国人民致以良好祝愿，诚挚感谢中方邀请阿尔及利亚作为主宾国参加第二届中国—非洲经贸博览会这一重要活动。中方向我们发出这一邀请，体现了阿中双方对增进合作机会和拓展全面战略伙伴关系前景的共同期待。

阿尔及利亚与会源自对加强非洲与中国经贸关系的强烈渴望。同其他非洲国家一样，阿尔及利亚努力推动经济多元化发展，以此应对国际市场激烈竞争以及地区发展不平衡所带来的挑战。

值得称道的是，中国作为非洲国家的战略和经济伙伴，致力于以参建和扩建大型项目的方式同非洲国家开展合作，参与其发展进程。让阿尔及利亚感到自豪的是，自1958年阿尔及利亚临时政府成立后，阿方就同中国开展了合作，之后两国关系发展顺利，于2014年建立全面战略伙伴关系，成为双边关系发展史的重要里程碑。为将这一关系落到实处，阿尔及利亚农业、工业和贸易等领域的企业广泛、积极地参与本届博览会的各项活动，并通过介绍阿旅游资源展现阿旅游业所蕴藏的巨大机遇，通过介绍阿各类图书和出版物展现阿深厚的文化底蕴。

非中合作前景广阔，我们尤其应该把握以下机遇：一是非洲大陆自由贸易区于2021年1月正式启动，这将促进非洲国家同其合作伙伴，尤其是中国的贸易往来。二是中国正在构建“双循环”新发展格局，这将促进非洲非原材料产品进入中国市场。

本届经贸博览会有助于我们探索实现优势互补的最佳途径，并采取具体举措推动各领域经济伙伴关系向前发展，尤其体现在以下方面：通过在研发和生产抗疫物资及疫苗方面开展合作，共同抗击新冠肺炎疫情；推动建设通信技术基础设施这一数字经济和绿色发展的支柱，挖掘非洲绿色经济潜力；提振制造业和加工业，利用好本地原材料和自然资源；在互利原则基础上促进双向投资，打造非中经济合作新模式。

我期待同中方一道，进一步加强非中合作，落实非盟《2063年议程》。我再次对我们友好两国间的良好关系水平表示满意。双方悠久而牢固的传统政治外交关系将进一步加强双方经济伙伴关系。为实现我们的共同期许，我们应继续努力，鼓励经贸从业人员落实可盈利投资项目，加强贸易往来，促进包括阿尔及利亚产品在内的非洲产品对华出口，同时努力为中国产品进入非洲市场提供更多便利。

祝愿第二届中非经贸博览会取得圆满成功，在未来取得更丰硕成果。

（作者为阿尔及利亚民主人民共和国总统）

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