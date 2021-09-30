本报记者 颜 欢 闫韫明 张 悦 李晓骁

9月26日，中国国务院新闻办公室发表《新疆的人口发展》白皮书，以大量事实和详实数据介绍了新疆的人口发展情况。接受本报记者采访的国际人士表示，新疆的人口发展，符合世界人口发展的普遍规律，也是新疆人权事业不断发展和进步的写照。这一切得益于新疆社会稳定红利的持续释放，向世界展示了统一的多民族国家促进少数民族人口健康发展的成功范例。

南非前国会议员韦斯利·道格拉斯2018年曾访问新疆，这趟行程给他留下了深刻印象——新疆风光旖旎，城市发展迅速，人民友好善良。“新疆各族人民生活幸福，衣食住行和受教育权都有保障。”道格拉斯说，正如白皮书所介绍的那样，新疆经济社会全面发展，社会大局持续稳定。新中国成立后，新疆人口特别是少数民族人口数量快速增长，人口素质不断提升。“我曾走访中国的大部分省份。我认为，中国是世界上最具包容性的国家之一，中国政府是最包容开放的政府之一。一些居心叵测的西方政客企图用妖魔化的言论阻碍中国少数民族地区实现更好发展，他们是不可能成功的。”

巴西里约热内卢州立大学国际关系学教授埃利亚斯·雅布尔认为，新疆社会大局稳定，各族人民安居乐业，少数民族获得了更好的发展条件和更广阔的发展空间。“白皮书向世界展示了新疆的真实发展情况。根据中国人口普查数据，2020年新疆少数民族人口比2010年净增194.63万人，年均增长率1.41%。仅这一个数据就能戳破所谓‘种族灭绝’的谎言。”

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐表示，近年来，新时代西部大开发战略和共建“一带一路”等的实施，让中国西部地区实现了快速发展，新疆迎来历史性发展机遇。比如，中国政府支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设、形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心等，老百姓的就业前景更广阔，人民生活条件不断改善，社会日益稳定，人口发展均衡健康。

“我到乌鲁木齐后，第一感受是，这是一座非常现代化的城市，人民安居乐业，经济发展日新月异。”韩国汉阳大学中国研究所客座研究员梁广植在赴新疆调研过程中发现，在优惠政策的推动下，越来越多的企业选择在新疆设厂，包括一批优秀的现代农业、生物医药、新能源新材料等高新技术企业，不仅促进当地经济发展，还有效带动就业。“我还注意到，新疆的传统农业也在向机械化转变。随着高铁、航空等交通基础设施日趋完善，新疆经济更有活力，民众生活水平不断提高。”

秘鲁公共政策学院院长伊尔德布兰多·卡乌纳指出，中国政府十分关心少数民族地区的发展，出台了一系列有利于保护少数民族语言文化、发展特色产业的政策，让少数民族地区经济社会发展实现良性循环。“白皮书向世界展示了一个人口稳定增长、社会持续发展的新疆，用事实证明在中国共产党的领导下，各族人民团结和睦，共同发展进步。”卡乌纳说，当前，新疆社会大局持续稳定，各族人民和睦相处、安居乐业，处在历史上最好的发展时期。未来，新疆各族人民必将迎来更加幸福美好的明天。

（本报北京、约翰内斯堡、首尔、里约热内卢9月29日电）

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