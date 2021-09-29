新华社东京9月29日电（记者郭丹）日本自民党总裁选举29日在东京举行，日本前外务大臣岸田文雄以明显优势胜出，成功当选自民党第27任总裁。按惯例岸田文雄将接替现任首相菅义伟出任首相。

当天的选举共经历了两轮投票。第一轮是国会议员投票和党员党友投票，各382票，共764票。在本轮选举中，岸田文雄获256票，行政改革担当大臣河野太郎获255票，前总务大臣高市早苗获188票，自民党代理干事长野田圣子获63票。由于4名候选人无一超过半数，因此得票前两位的岸田文雄和河野太郎进入第二轮投票。

在第二轮中，投票由382张国会议员和47张都道府县党员党友票组成，最终岸田文雄以257票战胜获得170票的河野太郎，夺得了自民党总裁的宝座。此外，两轮投票中，各出现一张弃权票和一张空白票。

选举结束后，岸田文雄表示，“将向国民展示焕然一新的自民党”。总裁选举已结束，希望所有党员团结起来，共同应对不久将举行的国会众参两院选举。

根据日本宪法，日本实施“首相指名选举”。作为日本最大执政党新任党首的岸田文雄将接替菅义伟的位置，在10月4日举行的临时国会中当选日本第100届首相。

岸田文雄生于1957年，曾担任日本外务大臣、防卫大臣、自民党政调会会长等职务。

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