人民网雅加达9月29日电（记者徐伟）印度尼西亚三一一大学孔子学院28日举办“我眼中的中国风尚”服装设计及摄影比赛等系列活动，庆祝2021年“孔子学院日”的到来。

三一一大学孔子学院在印尼大学生群体中开展“我眼中的中国风尚”服装设计及摄影比赛，旨在鼓励印尼学生寻找身边的中国风尚元素，并通过服装设计和摄影作品等形式呈现出来。比赛累计收到68件精心准备的作品，经过印尼和中国评委的共同评比，确定了构图精巧的印尼市集舞狮作品为摄影组一等奖。在服装设计比赛中，印尼学生伊凡尼娅和安吉丽塔分别斩获旗袍组和唐装组一等奖。

伊凡尼娅认为，通过参与这一活动，增进了她对中国文化的认识，也提高了她深入了解中国文化的兴趣。她希望三一一大学孔子学院今后能够继续举办更多类似活动，进一步拓宽印尼学生接触和感知中国文化的渠道。

当天下午，中国西华大学支持印尼三一一大学建立中文本科签字与启动仪式以视频形式举行。会上，两校校长签署了《西华大学支持三一一大学建立中文与中国文化系谅解备忘录》，并宣布三一一大学中文本科建设正式启动。

三一一大学校长贾马尔指出，新冠肺炎疫情并未切断两国高校间的交流合作，此次“中文本科建设签字与启动仪式”的顺利举办意义重大，希望双方高校加速推进各项合作，为两国人文交流作出更大贡献。长远来看，此举也有利于增进双方相互了解，推动两国友好关系发展。

西华大学校长刘树根表示，在两校合作建设孔子学院的三年中，双方真诚相待、务实合作，在孔子学院基础上迸发了新的合作愿景和深度合作之路。相信此举将有助于推动三一一大学中文教育的升级与发展，也会进一步深化两校合作，并为双方的学术交流、师生交换、实习实践等领域的合作搭建更广阔的平台。

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