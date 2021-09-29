人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国驻乌兹别克斯坦使馆举行庆祝新中国成立72周年线上招待会

2021年09月29日15:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号
中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩和乌总理阿里波夫在会上致辞。中国驻乌兹别克斯坦大使馆供图。
中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩和乌总理阿里波夫在会上致辞。中国驻乌兹别克斯坦大使馆供图。

人民网努尔苏丹9月29日电 （记者周翰博）9月28日，中国驻乌兹别克斯坦大使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会。

中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩在致辞中回顾了72年来中国人民在中国共产党领导下全面建成小康社会，正向着全面建成社会主义现代化强国的奋斗目标迈进的伟大征程。她指出，中国经济在疫情下强势复苏，继续保持全球第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国地位，连续多年对世界经济增长平均贡献率达30%，成为世界经济增长的重要引擎。

姜岩强调，在中乌两国即将迎来建交30周年的新历史起点，中方愿同乌方各界朋友继续共同努力，认真落实好习近平主席和米尔济约耶夫总统达成的重要共识，推动中乌全面战略伙伴关系取得更大成就，共同助力两国各自国家和民族的伟大复兴。

乌兹别克斯坦总理阿里波夫表示，在中国共产党成立100周年之际，中国打赢了脱贫攻坚战，实现了全面建成小康社会的宏伟目标，为建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国奠定了坚实基础。“在新冠肺炎疫情全球肆虐、世界经济陷入低迷的背景下，中国及时采取果断措施，展现出高效的国家治理能力，赢得世界各国由衷钦佩。”

阿里波夫指出，四年来，中国对乌投资达到65亿美元，其中包括37亿美元直接投资。双方联合研制并在乌生产新冠疫苗是两国紧密合作的有力见证。“乌中双方一定能将双边贸易额提升至100亿美元的历史水平。”明年将迎来乌中建交30周年，双方将举办丰富多彩的庆祝活动，充分展现建交30年来各领域合作取得的丰硕成果。

会上，与会嘉宾共同观看了介绍中国发展成就、北京冬奥会、中乌关系发展短片以及祝福视频。

来自乌政府、议会、军队、智库、高校的友好人士，以及在乌中资机构、华侨华人、留学生和两国主流媒体代表约300人以视频方式参加了本次活动。  

【1】【2】【3】
(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部