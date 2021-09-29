人民网努尔苏丹9月29日电 （记者周翰博）9月28日，中国驻乌兹别克斯坦大使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会。

中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩在致辞中回顾了72年来中国人民在中国共产党领导下全面建成小康社会，正向着全面建成社会主义现代化强国的奋斗目标迈进的伟大征程。她指出，中国经济在疫情下强势复苏，继续保持全球第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国地位，连续多年对世界经济增长平均贡献率达30%，成为世界经济增长的重要引擎。

姜岩强调，在中乌两国即将迎来建交30周年的新历史起点，中方愿同乌方各界朋友继续共同努力，认真落实好习近平主席和米尔济约耶夫总统达成的重要共识，推动中乌全面战略伙伴关系取得更大成就，共同助力两国各自国家和民族的伟大复兴。

乌兹别克斯坦总理阿里波夫表示，在中国共产党成立100周年之际，中国打赢了脱贫攻坚战，实现了全面建成小康社会的宏伟目标，为建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国奠定了坚实基础。“在新冠肺炎疫情全球肆虐、世界经济陷入低迷的背景下，中国及时采取果断措施，展现出高效的国家治理能力，赢得世界各国由衷钦佩。”

阿里波夫指出，四年来，中国对乌投资达到65亿美元，其中包括37亿美元直接投资。双方联合研制并在乌生产新冠疫苗是两国紧密合作的有力见证。“乌中双方一定能将双边贸易额提升至100亿美元的历史水平。”明年将迎来乌中建交30周年，双方将举办丰富多彩的庆祝活动，充分展现建交30年来各领域合作取得的丰硕成果。

会上，与会嘉宾共同观看了介绍中国发展成就、北京冬奥会、中乌关系发展短片以及祝福视频。

来自乌政府、议会、军队、智库、高校的友好人士，以及在乌中资机构、华侨华人、留学生和两国主流媒体代表约300人以视频方式参加了本次活动。

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