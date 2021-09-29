人民网北京9月28日电 （记者陈尚文、曹师韵）9月28日，以“绿色低碳 永续发展”为主题的2021年东北亚青年可持续发展研习营闭营式在京举行。本次研习营由中国宋庆龄基金会和韩国SK集团共同主办，来自东北亚地区和“一带一路”沿线40个国家的200多名留学生和青年代表分别参加海南、江西、山东、四川和北京分团活动，近距离感受中华文化底蕴，实地了解中国科技前沿，在交流互鉴中收获知识和友谊。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞在视频致辞中指出，各位青年朋友虽来自不同国家，但怀抱着成为栋梁之才的共同理想，肩负着推动文明交流互鉴的共同责任。中国宋庆龄基金会将进一步加强国际合作，为中外青年学习借鉴、相互交流搭建更多平台。希望各国青年多到中国各个地方走一走、看一看，向家人和朋友们客观全面地讲述新时代中国正在发生的精彩故事。

韩国SK集团董事长崔泰源表示，可持续发展已成为当今世界人类社会共同面临的紧迫课题。今年的研习营聚焦“绿色低碳，永续发展”，希望各位青年代表对此开展深入交流和讨论，为应对气候变化、推动全球经济转型、促进可持续发展等积极建言献策。国际友好的根基在民间，未来在青年。希望研习营作为促进地区长远合作的民间渠道发挥积极作用。希望各位青年代表积极发挥桥梁纽带作用，深化友谊，增进了解，用包容、共享的态度，推动不同文明交流互鉴、和谐共生，积极为构建人类命运共同体添砖加瓦。

中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥表示，青年最富有朝气和梦想，世界的未来属于年轻一代。希望青年代表以此次活动为新起点，积极行动起来，以年轻人的创新和智慧推动可持续发展，推动不同文明交流互鉴，成为建设更美好世界的生力军，为世界持久和平、共同繁荣，为构建人类命运共同体作出贡献。

活动现场播放了海南、江西、山东、四川各分团的活动视频，北京分团营员代表现场汇报研习成果、交流心得体会。营员们表示收获颇丰，感触良多。

韩国留学生梁俊容、俄罗斯留学生阿琳娜认为，可持续发展是全世界的课题，需要各国人民的共同参与和努力。通过研习营，大家深入认识了中国在可持续发展、多元文化、伟大复兴、科技创新等方面的成就。中国的可持续发展政策，以共同富裕为目标，将给世界带来更多机会。

约旦留学生李娜、孟加拉留学生吴迪感叹，中国地方政府将旅游开发和产业扶贫结合起来，令人印象深刻。中国共产党带领全国人民脱贫致富的成就令人惊叹。我们同样来自发展中国家，将来要把中国的经验带回去，帮助家乡摆脱贫困。

刚果（金）留学生卡宁武表示，通过此次活动，进一步学习了中国历史，深深地体会到中国追求的和平与繁荣是多么宝贵，更加理解一个国家只有通过艰苦奋斗和敢于牺牲、甘于奉献的精神才能真正实现发展。

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