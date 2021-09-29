乌克兰首趟直达中国中欧班列发车。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅9月28日电 （记者谭武军）9月28日，中国和乌克兰两国代表在基辅市利斯基货运站举行首列“乌克兰—中国”中欧班列发车仪式。

中国驻乌克兰大使范先荣、乌基础设施部第一副部长什古拉科夫、经济部副部长列夫、海关署署长利亚比金、食品安全署署长马卡列茨卡娅、乌铁集团代理董事长卡梅申、外交部经济外交司司长波诺马连科、工商会会长奇日科夫、斯特凡尼希娜副总理顾问戈鲁布、中乌企业代表，以及双方媒体代表等出席活动。

范先荣在致辞中表示，乌克兰地理优势得天独厚，具有发展物流合作的良好条件。努力加强这一领域的合作，对推动两国关系发展具有重要意义。当前，中乌两国贸易发展很好，继去年双边货物贸易额创下154亿美元的记录后，今年又将迈上新的高度。中乌间双向铁路运输开通之后，两国贸易更是将获得新的优势。

出席发车仪式的乌方嘉宾分别致辞，高度评价开通“乌克兰-中国”中欧班列的重要意义，表达了加强中乌交通运输合作、提升双边贸易规模、推动共建“一带一路”走深走实的良好愿望。

仪式后，范先荣同与会的乌政府和双方企业代表进行了研讨交流，听取了中欧班列运营企业东方快线公司关于班列运输合作前景和未来发展规划的介绍，乌基础设施部、经济部、海关署等部门代表表示将根据职能分工，支持该班列的运营工作，提高乌克兰作为新通道、新枢纽的吸引力。

首趟“乌克兰—中国”班列，从乌克兰首都基辅出发，装载着乌克兰出口至中国的木材，装载总量为43个集装箱，途经4个国家，行程约1万公里，预计行驶18天，到达中国西安。

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