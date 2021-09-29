人民网约翰内斯堡9月28日电 （闫韫明、闫骏花、郭株江、李安岗）当地时间9月28日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队与第24批赴刚果（金）维和工兵在布卡武市中国半岛营区顺利完成了第24次轮换交接，这标志着我国第25批赴刚果（金）维和工兵分队正式履行维和任务。

据了解，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队共175人，主要担负任务区的工程勘察、道路修筑、机场建设、军事营地准备、未爆弹药销毁、人道主义救援等任务。第一梯队87名官兵，已于当地时间9月12日下午抵达刚果（金）布卡武市中国半岛营区，并按照疫情防控要求进行了为期14天的封闭隔离。

在中央军委轮换指导组的指导下，第24批维和工兵分队详细介绍了任务期间兵力部署、应急处突、工程施工、疫情防控等情况，明确了下一步可能担负的任务及注意事项，第25批维和工兵分队全面了解掌握任务情况，对口做好轮换交接。

此次轮换交接两批维和分队严格按照二级防护要求，在最大限度减少人员接触的基础上，对营房设施、军械器材、车辆机械、净水设备、安防设施等物资器材逐一清点交接。此外，他们还创新采取“屏对屏视频交接、一对一线上帮带”的方式，对任务区形势、营区周边环境、疫情防控经验、执行任务的注意事项等内容进行了深入交流。

中国第25批维和工兵分队指挥长邓亮介绍，接过维和任务的接力棒，他们将始终牢记使命、不负重托、再接再厉，高标准完成为期一年的维和任务，展示中国蓝盔良好形象，为国家和军队争取更大荣誉。

根据计划安排，第二梯队的88名官兵将于当地时间10月2日抵达任务区。在接下来的一年时间里，工兵分队将在乌维拉、瓦伦古、米提至布尼亚克里三个任务点担负工程勘察、修筑道路、机场建设等一系列工程保障任务。

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