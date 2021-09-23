人民网北京9月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：今天，二十国集团（G20）阿富汗问题外长视频会议召开。你能否介绍中方出席会议有关情况？

赵立坚：23日，王毅国务委员兼外长出席二十国集团（G20）阿富汗问题外长视频会议。王毅国委表示，二十国集团作为国际经济合作主要平台，应立足自身定位，在阿富汗谋和平、促发展、聚共识进程中发挥建设性作用。中方提出以下六点倡议：

第一，人道援助刻不容缓。中方已决定向阿富汗提供价值2亿元人民币的相关物资，包括捐赠首批300万剂新冠疫苗。中方希望对造成阿富汗当前局势负有责任的国家认真反思其所作所为，尽快为缓解阿人民面临的困难多做一些实事，履行好应尽的职责。

第二，经济制裁必须停止。对阿富汗的各种单边制裁或限制应予解除。阿富汗的外汇储备是国家财产，不能当成对阿富汗施加政治压力的筹码。中方呼吁G20成员积极采取切实措施帮助阿富汗缓解当前流动性压力。

第三，互动接触务求包容。国际社会应支持阿富汗人民自主选择符合国情的发展道路，最终组建广泛包容的政治架构，尊重少数族群、妇女和儿童基本权利，奉行与各国尤其是同邻国睦邻友好的和平外交政策。

第四，反恐合作亟需深化。国际社会要站在人类命运共同体高度，构建反恐统一战线，反对双重标准和选择性反恐，防止阿富汗再次沦为恐怖主义滋生地和庇护所。

第五，难民问题标本兼治。美国和北约国家应在解决阿富汗难民移民问题上承担主要责任。国际社会也应切实帮助阿富汗加快经济重建，从根本上减少难民移民的产生。

第六，各类机制协同增效。中方支持联合国在维护阿和平稳定、人道主义援助等方面发挥主渠道地位，敦促联合国援阿团（UNAMA）和联合国各机构切实履职尽责。欢迎各涉阿多边机制发挥各自优势，形成援阿合力。

新华社记者：20日，世界知识产权组织（WIPO）发布《2021年全球创新指数报告》，中国排名第12位，较2020年上升2位。《报告》还高度评价中国在创新方面取得的进步，强调政府决策和激励措施对于促进创新的重要性。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。根据这一报告，中国排名自2013年起连续9年稳步上升，位居中等收入经济体首位。中国在专利申请、商标申请、工业设计、高新技术出口、创意产品出口和国内市场规模等9项指标中排名第一。这充分印证了中国在科技创新和知识产权保护领域取得的卓越成效。

近年来，中国政府坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略，不断加大科技创新和知识产权保护力度，全社会的创新能力和知识产权保护意识得到明显提升。就在昨天，中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》，明确提出加快推进知识产权改革发展，全面提升中国知识产权实力，坚持人类命运共同体理念，以国际视野谋划和推动知识产权改革发展，推动构建开放包容、平衡普惠的知识产权国际规则，让创新、创造更多惠及各国人民。

作为全球科技创新的重要力量和知识产权大国，中方愿继续同各国一道，抓住新一轮科技革命和产业革命的历史性机遇，加速科技成果向现实生产力转化，打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，挖掘疫后经济增长新动能，携手实现跨越发展。

总台央视记者：今天，王毅国务委员兼外长出席联合国安理会常任理事国外长同联合国秘书长会晤。你能否介绍有关情况？

赵立坚：今天，王毅国务委员兼外长在北京以视频方式出席联合国安理会常任理事国外长同联合国秘书长会晤。王毅国务委员表示，国际社会对五常有很高期待，特别是希望五常加强团结与协调，给世界注入信心和稳定。

第一，五常应为维护世界和平履职。五常应当成为和平的积极因素而不是消极因素，要成为问题的解决者而不是制造者。化解热点问题，应当恪守联合国宪章，多用斡旋调解，善用维和行动，慎用强制制裁，不能动辄使用武力。

第二，五常应为践行多边主义尽责。各方重视美国总统表示不想搞“新冷战”，关键是要把这一表态落实到行动上。那就是，放弃冷战思维，不搞零和博弈；放弃意识形态偏见，不搞封闭小圈子；放弃集团对抗冲动，不搞地缘政治争夺。各国将对此拭目以待。

第三，五常应为促进团结抗疫进行担当。应旗帜鲜明地反对把疫情政治化、病毒标签化、溯源工具化的图谋，排除一切干扰破坏国际抗疫合作的言行。

第四，五常应为推动全球合作作为。习近平主席在出席联大一般性辩论发言中提出全球发展倡议，目的就是推动全球形成合力，加快落实2030年可持续发展议程，欢迎各方积极参与。五常对落实气候变化《巴黎协定》作出了承诺，应该言出必行。

法新社记者：关于韩国总统大选的问题。一名领先的候选人称，如果当选，他将在韩国受到朝鲜威胁时敦促美方部署战术核武器。中方对美国在韩重新部署核武器持何立场？

赵立坚：中方在朝鲜半岛问题和有关核问题上的立场是明确的、一贯的。韩国有关政客拿朝鲜半岛核问题说事，不是负责任的行为。

《环球时报》记者：近日，联合国人权理事会第48届会议期间，举行与当代形式奴役问题特别报告员对话。不少国家对美国贩卖人口、强迫劳动问题表达关切。你能否介绍中方相关立场？

赵立坚：中国对美国贩卖人口、强迫劳动问题表示关切。美国在历史上实行奴隶制和奴隶贸易，对印第安人进行种族灭绝。当前，美国依旧是贩卖人口和强迫劳动的重灾区。

这里我想和大家分享几组数据。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万，其中一半是被卖到“血汗工厂”或遭受家庭奴役。美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，很多孩子还不到10岁，每周工作时间长达72小时。美国有24万至32.5万妇女和儿童遭受性奴役，儿童遭遇性贩运后平均仅能存活7年。这些数据背后是一幕幕人间悲剧、一个个破碎的家庭、一个个活生生的人的基本权利遭到践踏。

美国贩卖人口、强迫劳动问题一再发酵，与美国政府的故意无视与毫不作为密切相关。美国是世界上唯一未批准联合国《儿童权利公约》的国家。美国也没有批准《消除对妇女一切形式歧视公约》。

美国应立即采取行动，批准相关的人权公约，大力打击贩卖人口、强迫劳动的犯罪行为，解救那些无辜的妇女和儿童，并将肇事者绳之以法。国际社会将继续对美国贩卖人口、强迫劳动问题提出关切。联合国人权理事会等机制应继续对此关注，并采取必要行动。

日本共同社记者：昨天，台湾当局宣布申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。当年中国大陆和台湾曾同步加入世界贸易组织。你对台湾当局的立场有何看法？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾地区是中国不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。我们坚决反对任何国家与台湾进行官方往来，坚决反对台湾地区加入任何官方性质的协议和组织。中方的这一立场是明确的。

《人民日报》记者：据报道，近日，中国援助的新冠疫苗分别抵达布基纳法索、科特迪瓦、肯尼亚等非洲国家，柬埔寨、古巴等国也收到了中国的医疗物资。截至目前，中国总共向多少国家提供了多少疫苗？

赵立坚：截至目前，中国已向100多个国家和国际组织提供了12亿剂疫苗和原液，向150多个国家和14个国际组织提供了抗疫物资援助。我们也积极支持联合国各机构为抗击疫情发挥应有作用。这既是中国同世界各国友好关系和深厚情谊的有力见证，也是我们同各方同舟共济、共克时艰的真实写照。相关国家和国际组织表示，中方援助的疫苗和物资如同“及时雨”，为各国抗击疫情、保护人民身体健康起到积极重要作用。

在第七十六届联合国大会一般性辩论上，习近平主席指出，要把疫苗作为全球公共产品，确保发展中国家的可及性和可负担性，当务之急是要在全球范围内公平合理分配疫苗。中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

只要新冠疫情一天不结束，中方开展抗疫国际合作的步伐就不会停歇，我们的努力和贡献就会继续。我们将尽己所能，推进疫苗在发展中国家的公平可及，也呼吁有能力的国家尽快以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗和必需的抗疫物资，为全球早日战胜疫情，实现经济复苏贡献力量。

日本共同社记者：我想问关于澳大利亚核潜艇的问题。昨天，外交部表示反对澳大利亚开发核潜艇。但据我所知，中国人民解放军也有不少核潜艇。外交部的意思是中国未来也将不建造新的核潜艇吗？

赵立坚：关于你提到的问题，我记得昨天我已回答了三问。中方的立场十分清楚。

澳大利亚是《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国和《南太平洋无核区条约》的缔约国。澳大利亚引进具有战略军事价值的核潜艇技术，包括中国在内的国际社会有理由质疑澳方恪守核不扩散承诺的诚意。作为《不扩散核武器条约》规定的核武器国家，中方是否建造新的核潜艇，同澳大利亚根本是不同性质的问题。

《北京日报》记者：在联合国人权理事会第48届会议期间，澳大利亚严重侵犯人权的行为遭到广泛批评。你能否进一步介绍中方在相关问题上的立场？

赵立坚：澳大利亚离岸拘留中心长期羁押大量难民移民，被羁押者身心长期遭受摧残，非正常死亡现象时有发生。拘留中心外包给私营安保公司，生存条件恶劣。澳大利亚政府未能有效监管，严重侵犯难民移民人权。

历史上，澳大利亚对土著居民实施种族灭绝，将10万土著儿童强行带离家庭，给“偷走的一代”造成永久性的伤痛。时至今日，澳大利亚土著人平均预期寿命比白人低8.2岁。澳大利亚土著人只占澳总人口的3.3%，却占澳大利亚监狱人口的28%。澳大利亚土著人在生存条件、执法司法等领域仍遭受严重不公平待遇。

在阿富汗战争中，澳大利亚军人2012年至2013年间在阿富汗采取枪杀、割喉等方式虐杀俘虏甚至是平民。我和我的同事曾多次介绍和谴责澳大利亚军人的暴行。真相早已大白，但正义仍未得到声张。这些澳大利亚军人犯下严重战争罪行，但至今仍逍遥法外。阿富汗人民的命也是命。澳大利亚欠世界人民一个交代！

彭博社记者：中华台北是世界贸易组织成员。《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）可否有类似的安排？

赵立坚：我刚才已经非常明确地介绍了中方立场。

中新社记者：美军中央司令部司令弗兰克·麦肯齐日前宣布，美军8月底在喀布尔发动的由无人机对一辆汽车的致命袭击造成10名平民死亡，其中包括7名儿童，最小的遇难者只有2岁。所袭击的车辆和人员都与“伊斯兰国”胡罗珊分支（ISIS-K）没有关联，也不构成对美军的直接威胁。麦肯齐称此次袭击是“一个悲惨的错误”。中方对此有何评论？

赵立坚：中方认为，包括武装无人机在内的任何武器的使用均应遵循联合国宪章宗旨和原则及国际人道法。美方滥用无人机，在没有准确核实的情况下实施打击，无情地夺走了包括儿童在内的10名无辜阿富汗平民的生命，严重违反国际人道法，是不负责任使用武力的表现，更是赤裸裸的犯罪行为。

公开报道显示，美利用无人机在阿富汗杀戮平民的事件频繁发生。一名前美军士兵、无人机操作员在给联合国专家委员会的证词中表示，美军无人机袭击纯粹是“为了杀戮而杀戮”。美军空袭造成的阿富汗平民死亡人数远远超过美政府官方统计数字。中方敦促美方彻查事件真相，严惩责任人和肇事者，给阿富汗人民和国际社会一个负责任的解释，避免重演此类人间悲剧。

北京广播电视台记者：据报道，韩国和日本政府代表21日在第65届国际原子能机构大会上，围绕日本核污染水排海计划展开交锋。韩方批评日方在未与邻国协商的情况下单方面作出排海决定，并敦促日本重新考虑。日方则辩称这一计划技术上“可行”。中方对此有何评论？

赵立坚：日方声称自己的排海计划技术上“可行”，但关于东京电力公司不负责、不专业的报道屡见不鲜。比如就在上周，媒体曝出日本东京电力公司福岛第一核电站用于净化核污染水的“多核素去除装置”25个滤网有24个损坏，只有1个是好的。此外，今年3月以来福岛核电站核废弃物容器已三度发生泄漏。国际社会有充足的理由怀疑，就凭这样的技术、这样的监管，再加上东电公司多次篡改数据、隐瞒事故不报等前科，日方代表有什么底气说自己的排海计划技术上“可行”？

在日本政府单方面决定向海洋排放福岛核污染水问题上，除韩国之外，中国、俄罗斯、太平洋岛国等太平洋沿岸国家都有同样的关切和质疑。太平洋岛国论坛秘书长日前表示，该论坛成员国对日方排海决定的基本关切没有得到回应和解决。日方一意孤行，强行推进核污染水排海准备工作，企图将自身错误强加于国际社会。这种极其不负责任的做法完全不可接受。

日本政府要做的，不是为自身向海洋排放核污染水的错误决定找这样那样的借口，而是应该正视此举将对全球海洋环境造成的严重伤害，认真反省、切实担责，以实际行动取信于周边国家和国际社会。在同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

(责编：刘洁妍、刘慧)