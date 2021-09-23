新华社北京9月23日电 世界卫生组织下属的泛美卫生组织22日发布报告说，尽管美洲地区新冠死亡病例相比1月峰值有所回落，这一地区的新冠疫情仍可能持续至2022年。

美洲地区疫情比全球其他地区更为严重，迄今累计新冠病亡超过200万人。全球累计死亡病例数最多的10个国家中，美洲国家占5个。其中，美国累计病亡大约68万人，排名第一；巴西紧随其后，累计病亡超过59万人。拉美和加勒比地区新冠死亡病例人数超过亚洲和非洲病亡人数总和。

泛美卫生组织在报告中说，尽管美洲地区新冠疫苗接种取得进展，但存在“严重的疫苗不平等问题”，将导致美洲地区，尤其是相对贫困的拉美国家疫情延长。

美洲地区疫苗分配不均问题突出。美国政府从去年开始“抢订”多款尚处临床试验阶段的新冠疫苗，据信目前采购或预订的疫苗足够7.5亿人接种，而美国成年人口仅2.6亿。相比之下，一些中低收入美洲国家疫苗严重短缺。

泛美卫生组织指出，疫情延长意味着需要继续实行防疫举措，包括早期病毒筛查、流行病学调查、隔离确诊病例、追踪密切接触者等。这一组织预测，看护设施、监狱和人口密集的市区今后可能继续暴发疫情。

按泛美卫生组织说法，美洲地区新冠死亡病例在1月达到峰值后有所下降，但疫情风险仍然不容忽视。世卫组织提醒“需要关注”的4种新冠病毒变异毒株中，几乎所有美洲国家和地区都发现至少一种；大约一半美洲国家和地区报告感染高传染性的德尔塔毒株病例。德尔塔毒株是加拿大、墨西哥和美国眼下主要流行毒株。（刘秀玲）

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