新华社北京9月23日电 （国际观察）澳引进核潜艇令亚太国家担忧

新华社记者

马来西亚国防部长希沙姆丁·侯赛因22日说，他已敦促澳大利亚国防部长达顿同东盟轮值主席国文莱以及柬埔寨、缅甸、老挝、越南接洽，听取各国对“澳英美联盟”的看法，回应东盟国家对地区安全的关切。

在美国、英国和澳大利亚日前宣布合作在澳建造核潜艇后，亚太多国连日来对此表达担忧或反对。分析人士指出，美英澳此举蓄意加剧地区紧张局势，威胁地区和平稳定，损害国际核不扩散努力。

多国表示担忧

美英澳三国15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳方将与美英合作在澳建造核潜艇。印度尼西亚、马来西亚、朝鲜等国对此纷纷表示担忧或反对。

印尼外交部发表声明说，印尼谨慎地注意到澳大利亚获取核潜艇的决定，敦促澳方遵守其在相关条约中的承诺，尊重国际法，通过对话和平解决与其他相关方的分歧。据报道，澳总理莫里森原计划近期访问印尼，但印尼总统佐科以有其他行程安排为由取消了此次会面。

马来西亚总理伊斯迈尔与莫里森通电话，指出“澳英美联盟”可能成为“引发印太地区核军备竞赛的催化剂”，强调马方将遵循维持本地区为和平、自由和中立区的原则。

朝鲜外务省20日谴责美国同英国和澳大利亚建立三边安全伙伴关系，并向澳大利亚转让核潜艇建造技术的决定，称此举是破坏亚太地区战略平衡、引发连锁式核军备竞赛的“很不好且十分危险的行径”。朝方指出，白宫发言人称此次决定是“为了印太地区的安全”，这一言论意味着只要符合本国利益，任何国家传播核技术都无妨，这恰好证明破坏国际核不扩散机制的主谋正是美国。

增加安全威胁

一些亚太国家的专家指出，美英澳此举将给本地区带来新的安全威胁，加剧地区紧张局势，增加核扩散风险。

澳大利亚研究所国际和安全事务项目主管艾伦·贝姆说，核潜艇项目增加了本地区发生“新型冷战”的风险，并可能引起其他国家效仿，这不论对美国、澳大利亚还是其他国家都是不利的。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰也认为，澳大利亚引进核潜艇无疑会升级本地区地缘政治紧张局势，并有可能引发海上军事对峙，增加发生冲突的可能性。

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠指出，美英向澳大利亚提供核潜艇是一种打“擦边球”的做法。澳大利亚拥有铀矿资源并开采出口，如果在美英技术支持下发展核潜艇，澳方将很有可能在核材料加工方面取得进展，这将增加核扩散的风险。

服务美国利益

不少亚太国家专家认为，美英澳三边安全伙伴关系和核潜艇项目其实都只是服务于美国利益，美国在本地区煽动冲突对抗，受益的只有美国，地区国家只会受害。

翁诗杰指出，亚太地区大多数国家当前最迫切的任务是抗击新冠疫情和推动经济复苏，而“澳英美联盟”就是“美国的一个工具”，美国为了维护其地缘政治主导地位，不惜破坏地区和平稳定。

马来西亚前总理马哈蒂尔指出，美英澳的行为令本地区面临的安全威胁升级。他表示，美国还试图说服东盟国家一起对抗中国，但这不符合东盟国家利益，“我们不能这样做”。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，美国拉上英国支持澳大利亚核潜艇项目也有针对印尼之意，因为印尼与中国关系越来越密切，这被美国认为是威胁。

专家们还认为，从美英引进核潜艇其实也损害澳大利亚自身利益，因为这将让澳大利亚在军事上进一步受制于美英。贝姆表示，核潜艇项目会使澳大利亚更加依赖外国，从而失去自主权。“核潜艇无法成为澳大利亚的主权能力，因此澳主权将不可避免地被削弱”。（参与记者：白旭、林昊、汪奥娜、王亚光）

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