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委内瑞拉总统呼吁建设一个没有霸权的新世界

2021年09月23日19:11 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月22日电（记者王建刚）委内瑞拉总统马杜罗22日在第76届联合国大会一般性辩论中发言，呼吁通过对话建设一个没有霸权、尊重不同宗教和政治制度、践行多边主义、恪守国际法原则的新世界。

　　马杜罗在预先录制的视频讲话中说，这个新世界必须摆脱霸权帝国，打破任何经济和军事统治企图。他呼吁终结殖民主义，建设一个“多极和多中心的新世界”。

　　马杜罗说，世界格局正在发生变化，非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比地区正在形成一个“新世界”，这个新世界将有助于防止某些国家成为“世界警察和法官”。

　　马杜罗说，一些国家以委内瑞拉的石油和矿业财富为攻击目标，这是一种“迫害”行径，他敦促解除所有对委制裁。他还表示，近来委内瑞拉在推动国内包容性对话上取得了进展，他希望与反对派保持对话，促进国家和平稳定。

　　第76届联合国大会一般性辩论21日在纽约联合国总部拉开帷幕。100多位国家元首、政府首脑和高级代表将以视频或现场发言方式就新冠疫情、气候危机、可持续复苏、人道主义形势等人类共同面临的重大挑战探讨应对之策。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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