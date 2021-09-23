回顾作为驻外记者的1800多天，差不多5年多的时光里，我用镜头记录过伤亡惨重的恐怖袭击现场，采访过政府首脑……然而，最令我难忘的，却是一位普普通通的德国大姐。

2017年的一天上午，中国驻德国大使馆工作人员转给我一封使馆收到的来信，或许是不错的采访线索。微信里的照片引起了我的注意：一辆插着中德两国国旗的汽车，车身上贴着红底黄字、中德双语标注着“一带一路”“丝绸之路”“中国梦”。

来信中，对方写道：“尊敬的大使阁下，中国的‘一带一路’倡议会给沿线国家带来基础设施现代化、更多就业和经济繁荣。我打造了一辆‘一带一路’倡议宣传车，想让更多德国民众了解这一机遇。”落款是“德国市民比吉塔”。

但可惜的是，对方没有留下联系方式，怎样才能找到这位寄信人呢？“比吉塔”是常见的德国女性名字。搜索引擎里，我输入“一带一路”“丝绸之路”“中国”等词条，但都没有收获。

停在德累斯顿老城区的“一带一路”倡议宣传车。

一筹莫展之际，我仔细端详照片里的宣传车。鹅黄色的车身，让我想到德国出租车的样子。输入“出租车、比吉塔”后，瞬间，“女出租车司机比吉塔·格兰德勒为城区规划建言”的内容，出现在德累斯顿市一个市民组织的网站上。

我拨通了网站的联络电话。“哇哦！人民日报！您是中国人民日报的记者！”对方很激动，而且显然很熟悉人民日报。她告诉我，比吉塔·格兰德勒组织了一个10人规模的宣传小分队，经常将人民网德文频道与“一带一路”倡议相关的报道，向市民宣传。

拨通比吉塔的电话后，她兴奋地说：“我和人民日报太有缘了！”随后她邀请我到德累斯顿见面。

当时正值复活节假期。比吉塔在德累斯顿火车站接上我后，径直开到了最热闹的广场。一路上，她向我分享了宣传“一带一路”倡议的原委：德累斯顿位于德国东部，多年来经济起色差，年轻人不断外流，近年来，甚至成为德国极右、排外势力的大本营，政治骚乱活动不断。

比吉塔和她的“一带一路”宣传车。

比吉塔所在的市民组织成员多是各行各业的劳动者，如出租车司机、面包师、清洁工等，一直密切关注着城市的经济建设、就业前景，为市政建设积极建言建策。看到家乡的衰落，比吉塔痛心且焦虑。

比吉塔（左）在接受记者采访。

后来，她在媒体上读到了一篇有关杜伊斯堡经济重现活力的文章。文章提到，由于传统工业转型，位于德国重工业区鲁尔区的杜伊斯堡市，经济一度衰落。直到“一带一路”倡议的提出，杜伊斯堡成为中欧班列的重要节点城市，物流繁荣，就业升温，重获活力。“我看到了德累斯顿的希望！”比吉塔说。

广场上，她的宣传小分队已经搭起了简易棚，向路人分发自制的“一带一路”倡议宣传手册。比吉塔打开后备箱，熟练地取出标语、旗帜，将出租车变身为“一带一路”倡议宣传车。

这时，一名刚参观完德累斯顿卫生博物馆的行人，来到宣传车旁。比吉塔追了上去，和他聊了起来：“如果说血管系统是保障人体活力的交通基础设施，那么欧亚大陆桥等铁路运输线，则是保障沿线地区经济活力的血管系统。”几句话引起了对方的极大兴趣，她顺势递出宣传册，开始和对方讲起共建“一带一路”的话题。

作为人民日报社驻外记者，我们要向外国受众描述一个可信、可爱、可敬的中国形象。但在西方媒体长期对华报道有失公允的环境下，要讲好中国故事并不容易。每当遇到挫折，我总是想起比吉塔和她的“一带一路”倡议宣传车，感动于一个外国人用质朴、执着的方式，讲述着中国故事。

在比吉塔的鼓励下，我参与了德国广播电台的访谈节目，向德国听众分享自己眼中的中德故事。因为比吉塔的故事告诉我，只要能多让一个人聆听到并认同，我们的工作就有意义。（冯雪珺）

（以上图片均为作者拍摄或提供）

来源：人民日报国际微信公众号

(责编：刘洁妍、杨牧)