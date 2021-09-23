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河内中国文化中心举办2021年“天涯共此时—中秋节”线上文化周活动

2021年09月23日18:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内9月23日电 （记者杨晔）9月20日至25日，河内中国文化中心举办2021年“天涯共此时——中秋节”线上文化周活动。本次活动紧扣中秋传统节日主题，深挖中华优秀传统文化内涵，向世界传递中国人的家国情怀和人类命运共同体理念，让中华优秀传统文化在新时代焕发出新魅力，向越南民众讲好中国故事，增进民心相通，促进中越友谊。

本次线上文化周活动的项目内容包括主题宣传片、“中国二十四节气·秋”动画短视频、寻味中秋——美食文化系列视频、“五洲同月·情满中华”—中秋主题音乐会、“月满中秋”中国地方特色文化之旅微纪录片、“中秋戏韵”少儿动画短视频展播、“天涯共此时——新疆是个好地方”虚拟体验馆、“我的家园·美美与共”—音画相册摄影作品交流活动、“天涯共此时——名家名曲艺中秋”、“国画里的中秋”——艺术赏析微课堂、壮美广西等。

本次活动由文化和旅游部国际交流与合作局主办，中外文化交流中心、河内中国文化中心承办。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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