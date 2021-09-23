人民网北京9月23日电 （记者俞懿春）中国国家主席习近平21日以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话。习近平主席在提出的一系列全球发展倡议中，重申中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，并郑重宣布中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。对此，亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）高度赞赏，认为中国推动国际社会实现《巴黎协定》目标，展现了负责任、有担当的大国气度。

亚投行行长金立群表示：“对中国和世界其他国家来说，这是具有划时代意义的重要一步。此举将极大激励其他发展中国家重新思考自己在减排方面的计划与目标，并将为国际社会携手践行气候议程的多边努力注入信心和力量，展现了中国作为负责任大国的魄力和担当。”

“中国坚定承诺结束对海外新建燃煤电厂的融资，将对21世纪全球应对气候变化的努力产生积极影响。”金立群认为，各国和国际社会应正视气候变化的急迫性，就实现《巴黎协定》目标达成明确路径。

亚投行致力于与中国和所有成员合作，努力履行《巴黎协定》的承诺，推进可持续绿色基础设施的建设。过去五年，亚投行已在埃及、印度、哈萨克斯坦、马尔代夫、阿曼、巴基斯坦、塔吉克斯坦、土耳其和尼泊尔投资了12个可再生能源项目，投资总额达12.5亿美元。2020年，亚投行用于减缓和适应气候变化的融资占批准融资总额的41%。

去年9月，亚投行董事会审议通过了亚投行首个中长期发展战略（2020-2030），提出亚投行的使命是为“面向未来的基础设施”提供融资。其中，绿色基础设施被列为亚投行的四大投资重点领域之一。为此，亚投行也设立了气候融资目标——即到2025年，气候变化融资要占到核准融资总额的50%。

亚投行在推进绿色基础设施建设方面的努力正在影响着数以百万计的人口。今年6月，由亚投行参与融资的中亚最大风电项目札纳塔斯实现全容量成功并网。同年7月，阿曼最大公用事业规模太阳能园区投入商业运营。亚投行作为贷方集团中唯一的多边开发银行，为项目提供了6000万美元融资，约占项目总成本的15%。

成立近六年以来，亚投行一直秉持绿色、精简和廉洁的价值观，现已拥有103个成员，覆盖全球79%的人口和65%的GDP。截至今年9月，亚投行已批准了138个项目，批准总额超过275亿美元，惠及31个亚洲域内和域外经济体。未来，亚投行还将继续为亚洲及世界的绿色可持续发展，贡献多边力量。（完）

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