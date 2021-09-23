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王毅出席联合国安理会常任理事国外长同联合国秘书长会晤

2021年09月23日16:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月23日电 9月23日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席联合国安理会常任理事国外长同联合国秘书长会晤。

　　王毅表示，当今世界充满不确定性和不稳定性。国际社会对安理会五常有很高期待，特别是希望五常加强团结与协调，给世界注入信心和稳定。

　　第一，五常应为维护世界和平履职。五常应当成为和平的积极因素而不是消极因素，要成为问题的解决者而不是制造者。

　　第二，五常应为践行多边主义尽责。真正的多边主义是，世界上的事要由大家商量着办，国际上的规则要由大家共同制定。各方重视美国总统表示不想搞“新冷战”，关键是要把这一表态落实到行动上。

　　第三，五常应为促进团结抗疫担当。要汇聚力量和信心，在尊重科学、维护团结方面作表率，在维护联合国、世卫组织权威和作用方面走在前。

　　第四，五常应为推动全球合作作为。当前世界面临地区热点、恐怖主义、气候变化、粮食安全、经济衰退等各种挑战，五常应为此加强合作，有所作为。

　　各方就阿富汗、伊朗核及加强五常协调等问题交换了意见。

(责编：袁勃、牛镛)

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