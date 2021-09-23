新华社北京9月23日电 9月23日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席联合国安理会常任理事国外长同联合国秘书长会晤。各方讨论了阿富汗问题，王毅阐明了中方立场。

王毅表示，当前，阿富汗局势已经发生根本性变化，世界应给阿富汗人民一个机会，让他们自己掌握阿富汗的命运，自主探索符合阿国情的治理模式，真正把“阿人主导、阿人所有”原则落到实处。各方应帮助阿富汗应对好“四重挑战”：

一是人道挑战。首先，1400万阿富汗人民面临粮食危机，要紧急采取行动。其次，要应对好可能出现的难民潮，不能将承接阿难民的担子完全压在阿邻国身上。阿富汗境内疫情存在加速扩散风险，要紧急提供更多防疫和应急物资。中方赞成古特雷斯秘书长发起的人道援助紧急呼吁，愿同各方一道落实好日内瓦人道局势会议成果。中方已宣布向阿提供2亿元人民币援助，主要用于粮食、过冬物资、药品和疫苗，并决定向阿富汗人民首批捐赠300万剂疫苗。

二是反恐挑战。阿富汗局势变化刺激恐怖势力蠢蠢欲动，近期多起爆炸事件表明，恐怖组织借机坐大的可能性上升。要把反恐作为重中之重，敦促阿富汗切实同各种国际恐怖主义一刀两断，不能再次成为恐怖活动的庇护所和扩散源。

三是经济挑战。当前阿百废待兴，开展经济社会重建亟需资金投入和人才资源。阿海外资产属于阿富汗，应当用于改善阿人民福祉，不应被继续无理冻结，或用作施压的筹码。国际社会特别是发达国家和国际金融机构有必要加大对阿战后重建和经济发展的投入。

四是政治挑战。要鼓励引导阿塔团结各民族、各派别，搭建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同各国建立和发展友好关系。阿富汗今后走什么路，应当由阿富汗人民说了算。同时，阿富汗也应遵守联合国宪章，履行应尽国际法义务。

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