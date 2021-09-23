新华社华盛顿9月22日电 中国驻美国大使秦刚22日表示，当前美国一些人把美中关系定义为民主与威权的对决，挑动意识形态对立，这是两国关系面临严重困难的症结所在。

秦刚当天出席了卡特中心和乔治·布什美中关系基金会联合举办的线上对话会，积极评价美国前总统卡特和乔治·布什为中美关系发展所做的历史性贡献。他说，正是在中美几代领导人和各界人士共同努力下，中美关系才取得长足发展。

秦刚说，当有些人满世界拼凑针对中国的“民主国家同盟”时，14亿中国人彻底摆脱了绝对贫困，正迈步奔向共同富裕；中国已成为世界第二大经济体、第一大货物贸易国，每年为世界经济增长贡献率超过30%；中国正与各国携手构建人类命运共同体。

秦刚表示，中美历史、文化、体制不同。中美既不应也无法改变对方，而是应该打破意识形态的藩篱，摈弃零和博弈的逻辑，各美其美、美美与共、相互尊重、和平共处。

卡特和乔治·布什美中关系基金会主席尼尔·布什表示，美中关系是当今世界最重要的双边关系，面对新形势，美中双方应秉持长远眼光，通过经常性对话沟通，增进相互理解和信任，拓展各领域合作，克服双边关系中存在的问题与挑战，为两国民众创造更多福祉，促进世界和平与繁荣。

(责编：燕勐、刘叶婷)