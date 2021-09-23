人民网联合国9月22日电 （记者李晓宏）当地时间9月22日，联合国大会举行纪念《德班宣言和行动纲领》通过20周年高级别会议。联合国秘书长古特雷斯、联大主席沙希德以及60多国国家元首、政府首脑、部长等出席会议。王毅国务委员与会并发言。

中国常驻联合国代表张军表示，今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年。20年前，当种族主义、种族歧视严重威胁人权和发展时，国际社会团结一致，各国领导人齐聚南非德班，召开了首次针对种族主义的世界性会议，通过了历史性的《德班宣言和行动纲领》，发出了消除种族主义的强大呼声。

张军表示，20年后的今天，种族隔离制度早已被打碎，但无形的种族主义与种族歧视仍难根除，甚至时有加剧。联大举行此次高级别会议，非常及时，更十分必要。王毅国务委员在发言中指出，《德班宣言和行动纲领》是世界反种族主义的旗帜，也是各国的共同承诺。奴隶贸易、殖民主义是种族主义的主要根源。有关国家要有勇气正视这段不光彩的历史，采取措施消除这些行径造成的苦难，更有责任带头抵制一切形式的种族主义。国际社会应对种族主义秉持“零容忍”态度，全面、认真执行联大、人权理事会相关决议。加强不同种族、不同文化的交流，努力打造免于歧视的社会环境。确保人人享有发展的权利，打破社会不公与种族主义相互加剧的恶性循环。

张军表示，与会各方一致认为，种族主义是历史遗毒、全球痼疾，引发不平等、压迫和边缘化等一系列问题，呼吁国际社会以此次高级别会议为契机，全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，彻底消除种族主义和种族歧视。

张军指出，美国等少数西方国家公然抵制并缺席这一重要会议，这种做法令人遗憾，更让人怀疑他们反对种族主义的诚意和参与国际反种合作的意愿。中方呼吁有关国家勇于直面现实，倾听国际呼声，深刻反省，并采取切实行动，全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，禁止散布煽动种族歧视的言论，从根本上改善少数族裔群体的生存状况,切实保护包括少数族裔在内所有人的人权，推动建设人人平等的世界。

(责编：徐祥丽、刘慧)