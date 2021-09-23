新华社北京9月23日电 综述：一些国家着手为特定人群接种新冠疫苗加强针

新华社记者

随着新冠变异病毒传播、各地学校开学以及北半球即将迎来呼吸道疾病多发的秋冬季节，一些国家决定或已经开始为新冠感染风险较高的特定人群接种新冠疫苗加强针。

美国食品和药物管理局22日修正了针对辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权，允许老人和高危人群接种完第二剂辉瑞疫苗至少6个月后，接种一剂辉瑞疫苗的加强针。

美药管局解释说，老人指的是65岁及以上人群，高危人群指的是18至64岁有重症风险人群以及有职业暴露风险人群等。

英国政府16日开始实施新冠疫苗加强针计划，向一线医护人员、护理机构工作人员、50岁以上人群以及16岁以上有健康问题的人群提供新冠疫苗加强针。

加强针计划是英国日前公布的《应对新冠疫情：秋冬计划》的一部分。根据英国政府的规定，符合接种条件的人士在接种第二剂新冠疫苗至少6个月后才能接种加强针。英国疫苗接种与免疫联合委员会表示，加强针计划仅针对这个冬天，年轻人可能不需要接种加强针。

以色列从7月中旬开始分阶段开展新冠疫苗加强针接种，主要采用辉瑞疫苗。该国从7月12日开始为患有癌症或做过器官移植手术等免疫系统受损的成年人接种疫苗加强针，7月30日开始为60岁以上人群接种加强针，到8月29日加强针接种范围已扩展至12岁以上人群。

奥地利的下奥地利州自8月30日开始为高危人群接种新冠疫苗加强针，该州由此成为奥地利首个开打加强针的州。另外，奥地利政府开始为秋季扩大加强针接种范围做准备。奥其他地区的加强针接种工作预计于10月中旬开始。

从9月20日起，意大利的老年人、免疫力低下者和医务人员等可以接种新冠疫苗加强针。马耳他老年人和免疫力低下者则从9月6日起可接种加强针。

另外一些国家也有意为特定人群接种加强针。法国总统马克龙8月11日表示，休假季结束后，法国将为80岁以上老人和免疫系统极其脆弱的高风险人群接种新冠疫苗加强针。德国媒体8月初报道，由德国卫生部官员起草的一份草案建议9月起为老年人及免疫力低下者等易感人群接种新冠疫苗加强针。

为何要打加强针？这是因为疫苗的保护效果可能会随时间推移而减弱，为了提供额外保护作用而需要再次接种疫苗。另一个原因是病毒变异。英国牛津大学新冠疫苗小组的一位发言人表示，一些变异毒株已进化到可以避开人体部分免疫反应，这意味着它们能更容易地感染那些感染新冠病毒后痊愈或接种过疫苗的人。欧洲药品管理局本月9日说，有证据表明，免疫抑制患者和部分老年患者需接种额外剂量的新冠疫苗。

以色列研究人员近期公布的两篇预印本研究论文显示，接种辉瑞新冠疫苗加强针可显著降低新冠病毒的感染风险。其中一项研究结果显示，接种加强针可将预防感染的保护效力提高至5倍。另一项研究则发现，接种加强针7至13天后，新冠病毒检测结果阳性率降低了48%至68%；接种加强针14至20天后，新冠病毒检测结果阳性率降低了70%至84%。（执笔记者：钱铮；参与记者：张晓茹、郭爽、张莹、乔颖、陈文仙、陈晨、王鑫方、冯玉婧、任珂）

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