人民网北京9月23日电 （崔译戈）9月22日，由中国人民大学、中国外文出版发行事业局联合主办，中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）、中国外文局当代中国与世界研究院承办，中国人民大学生态金融研究中心、长略智库协办的“碳中和，中国在行动”全球直播研讨暨报告发布会在京举行。

中国人民大学校长刘伟、中国外文局副局长兼总编辑高岸明出席会议并致辞。中国气候变化事务特别代表解振华，斯洛文尼亚前总统、全球领袖联盟主席达尼洛·图尔克，美国亚洲协会主席、澳大利亚前总理陆克文作主旨发言。会议开幕式和主旨演讲环节分别由中国人民大学副校长刘元春和当代中国与世界研究院院长于运全主持。

中国人民大学校长刘伟致辞。主办方供图

刘伟在致辞中表示，实现碳达峰、碳中和是一场硬仗，在中国共产党的领导下，中国从中央到地方进行了一系列决策部署，充分彰显了中国积极应对气候变化的决心，体现了推动构建人类命运共同体的责任担当。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明致辞。主办方供图

高岸明在致辞中指出，实现碳中和是践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要体现，是建设美丽中国进程中的自觉行动，是开展全球生态文明建设交流合作的有力抓手。他表示，真诚希望有关各方协力促进碳中和交流互鉴，共同推动碳中和目标早日实现，为构建人类命运共同体打造鲜活的实践范例。

解振华在主旨演讲中指出，中国力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体。碳达峰、碳中和目标将带来一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，需要付出巨大的努力。他指出，各国不仅要积极采取更有力度的气候行动，更要不断加强气候合作，携手共建人与自然生命共同体。

斯洛文尼亚前总统、全球领袖联盟主席达尼洛·图尔克作主旨发言。主办方供图

达尼洛·图尔克在主旨演讲中强调，中国要实现的“双碳”目标是一个具有历史意义的承诺。他表示，全球变暖是一个全球现象，需要以协同为导向的全球合作。

美国亚洲协会主席、澳大利亚前总理陆克文作主旨发言。主办方供图

陆克文在主旨演讲中指出，过去一年，在“双碳”目标引领下，中国采取了诸多切实行动，中国绿色金融发展也取得一定成效，这些都体现了中国应对气候变化、解决气候危机的意志和决心。他强调，气候变化和气候危机已经成为全球面对的最大挑战之一，中国的贡献至关重要并将发挥关键全球领导力作用。

此外，孟加拉国驻华大使马赫布·乌兹·扎曼（Mahbub Uz Zaman），斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳（Palitha Kohona），英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义（John Ross），以及来自世界银行、亚洲开发银行、清华大学、南方科技大学、加拿大曼尼托巴大学、北京绿色金融协会、四川省自贡市等单位的嘉宾代表围绕“气候变化与中国发展”等议题开展了深入交流。

会上发布了由中国人民大学重阳金融研究院和生态金融研究中心、当代中国与世界研究院联合推出研究报告《碳中和：中国在行动》中英文版，探索中国未来绿色低碳转型升级之路。

报告为中国走好碳中和之路提出了四项路径建议：一是应从构建人类命运共同体的角度推动碳达峰、碳中和目标早日实现；二是应探索可持续的、符合碳中和长远目标的绿色金融体系与服务模式；三是应在推动能源与工业低碳进程的基础上，高度重视数字经济时代潜在领域的减排工作；四是应将绿色低碳发展与国民经济增长置于同等重要的地位。

(责编：徐祥丽、刘慧)