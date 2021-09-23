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王毅出席二十国集团阿富汗问题外长视频会议

2021年09月23日14:01 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月23日电 9月23日，国务委员兼外长王毅出席二十国集团（G20）阿富汗问题外长视频会议。

　　王毅说，G20作为国际经济合作主要平台，应在阿富汗谋和平、促发展、聚共识进程中发挥建设性作用。

　　第一，人道援助刻不容缓。应加大对阿援助力度和速度，解其燃眉之急。

　　第二，经济制裁必须停止。对阿富汗的各种单边制裁或限制应予解除，阿富汗的外汇储备不能当成对阿施加政治压力的筹码。

　　第三，互动接触务求包容。应支持阿富汗人民自主选择符合国情的发展道路，最终组建广泛包容的政治架构。

　　第四，反恐合作亟需深化。国际社会要构建反恐统一战线，防止阿富汗再次沦为恐怖主义滋生地和庇护所。

　　第五，难民问题标本兼治。美国和北约国家应在解决阿富汗难移民问题上承担主要责任。阿富汗应提升施政的包容性和可预期性，国际社会亦应切实帮助阿富汗加快重建，从根本上减少难移民的产生。

　　第六，各类机制协同增效。中方支持联合国在维护阿和平稳定、人道主义援助等方面发挥主渠道地位。欢迎各涉阿多边机制发挥各自优势，形成援阿合力。

　　王毅表示，中国愿同G20各成员及国际社会共同努力，支持帮助阿富汗迎来更加美好的未来。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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