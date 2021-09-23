新华社马尼拉9月23日电（国际观察）抗疫经贸双合作 中国助力菲律宾复苏

新华社记者刘锴 闫洁

菲律宾国家统计局近期发布的数据显示，尽管新冠疫情持续蔓延，菲律宾经济从今年第二季度开始恢复增长，结束了连续5个季度的经济萎缩。菲政商界人士认为，中国与菲律宾携手抗击疫情，加强经贸合作，有力推动了菲经济复苏。

加强经贸合作

菲律宾国家统计局数据显示，今年第二季度，菲律宾国内生产总值同比增长11.8%，为1988年第四季度以来最大增幅。

投资和贸易是推动菲律宾经济走出困境的主要动力。第二季度，社会投资规模增加75.5%，公共部门和私营部门投资均强势增长；对外贸易领域，进口总额增加37.8%，出口总额增加27%。

菲律宾贸易与工业部长拉蒙·洛佩斯说，今年上半年，菲律宾对华出口和中国对菲投资均大幅增加，是菲律宾经济走出低迷的重要原因之一。中国目前是菲最大贸易伙伴、第一大进口来源国和第二大出口市场。

受疫情影响，菲律宾2020年国内生产总值比上一年下降9.5%，是自1998年以来首次萎缩。

菲律宾工商总会名誉会长蔡聪妙认为，菲律宾和中国作为友好邻邦，在疫情期间守望相助，共同克服疫情影响，为菲律宾乃至东盟地区的全面复苏注入信心。

携手抗击疫情

今年2月，中国援助菲律宾的首批科兴疫苗运抵马尼拉，使得这一东南亚国家得以及时开展新冠疫苗接种计划。无论是政府捐赠还是商业采购，中方都是首个向菲提供疫苗的国家。

菲律宾总统杜特尔特8月在接收中国援助疫苗时，感谢中国始终支持并帮助菲律宾抗击新冠疫情，认为这体现菲中两国深厚友谊。

他说，新冠疫情暴发以来，中国以各种方式支持菲律宾抗疫，不仅提供医疗物资，还派遣医疗专家组提供技术支持，这体现中国政府的善意，他对此深表感谢。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣说，中国为菲律宾抗击疫情提供巨大支持，持续稳定向菲律宾提供可靠疫苗，这对菲律宾尽快走出疫情、实现经济复苏至关重要。

李天荣认为，中国政府统筹疫情管控与经济发展，兼顾恢复自身经济和推动地区经济复苏，为世界摆脱疫情影响提供了参考。各国抗疫措施不尽相同，中国显然做出了正确选择，在疫情下经济保持活力，为亚太地区经济复苏提供支持和信心。

合作前景可期

不久前在厦门举办的第21届中国国际投资贸易洽谈会上，菲律宾连续两届作为主宾国参会，不仅设置主宾国展馆，还举办了菲律宾投资论坛、菲律宾建设及基础设施行业机会投资论坛等活动。

菲律宾驻华大使何塞·罗马纳认为，在全球疫情依然严峻的背景下，中国依靠严格防疫政策，经济仍然保持优势。而投洽会为菲律宾吸引外资提供平台，也为深化两国经贸关系带来机会。

蔡聪妙说，近年来，中国提出的“一带一路”倡议与菲律宾“大建特建”计划深入对接，一批重点基础设施和重大商业投资项目取得进展。中方无偿向菲律宾转移成熟工程技术，同时大幅改善项目周边交通状况，带动当地社会经济发展。

今年7月，菲律宾总统杜特尔特出席中国援菲跨河公路桥通车仪式时感谢中方无私援助，认为这一项目将进一步巩固菲中友好关系，同时也将为人员和物资流通提供便利，有利于菲律宾经济复苏。

李天荣说，中菲两国经济互补，有巨大合作潜力。中国具有资本、技术等优势，对菲出口的商品和服务支持了菲律宾经济社会发展。菲律宾在农业、旅游业等方面具有天然优势，也是承接中国产业升级转型的理想选择。

他认为，过去30年的对话与合作，让中国与东盟建立起理解和互信，从而使得这一区域成为世界上发展最快的区域之一，双方未来合作前景可期。

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