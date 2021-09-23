新华社华盛顿9月22日电 美国食品和药物管理局22日修正了针对辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权，允许老人和高危人群接种完第二剂辉瑞疫苗至少6个月后，接种一剂辉瑞疫苗的加强针。

美药管局解释说，老人指的是65岁及以上人群，高危人群指的是18岁至64岁有新冠重症风险人群以及有职业暴露风险人群等。

美药管局代理局长珍妮特·伍德科克在一份声明中说，药管局在全面考虑现有科学证据以及经由独立的外部专家组成的咨询委员会进行审议后，修改了针对辉瑞新冠疫苗的紧急使用授权，允许特定人群接种一剂加强针，如医护人员、教师和日托工作人员、杂货店工作人员等。

美药管局8月23日完全批准辉瑞新冠疫苗的使用授权。这是第一款正式获批在美国使用的新冠疫苗，用于16岁及以上人群接种。8月25日，美药管局收到了辉瑞公司的补充文件，申请批准16岁及以上人群在接种完第二剂辉瑞疫苗6个月后接种一剂加强针。

美药管局疫苗及相关生物制品咨询委员会9月17日开会讨论新冠疫苗加强针在美国使用事宜，建议美国65岁及以上人群和患有严重疾病的高危人群，在接种完第二剂辉瑞疫苗6个月后接受该疫苗的加强针注射。但该委员会大多数成员投票反对将这种加强针用于16岁及以上人群。该委员会成员希望看到更多关于该疫苗加强针的安全性和长期有效性的数据。

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