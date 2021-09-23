新华社联合国9月22日电 中国常驻联合国代表张军22日说，美国等少数西方国家公然抵制并缺席联合国大会纪念《德班宣言和行动纲领》通过20周年高级别会议，令人遗憾。这种做法更让人怀疑这些国家反对种族主义的诚意和参与国际反种族主义合作的意愿。

张军呼吁有关国家勇于直面现实，倾听国际呼声，深刻反省，并采取切实行动，全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，禁止散布煽动种族歧视的言论，从根本上改善少数族裔群体的生存状况，切实保护包括少数族裔在内所有人的人权，推动建设人人平等的世界。

张军表示，与会各方一致认为，种族主义是历史遗毒、全球痼疾，引发不平等、压迫和边缘化等一系列问题。张军呼吁国际社会以此次高级别会议为契机，全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，彻底消除种族主义和种族歧视。

联合国大会22日举行纪念《德班宣言和行动纲领》通过20周年高级别会议。联合国秘书长古特雷斯、第76届联大主席沙希德以及60多位国家元首、政府首脑、部长等出席会议。

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