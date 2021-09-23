新华社贝鲁特9月22日电（记者刘宗亚）黎巴嫩总统米歇尔·奥恩22日表示，希望恢复与以色列的海上边界间接谈判，反对以色列方面最近与美国公司签署在争议海域勘探油气的合同。

据黎巴嫩总统府当天发表的声明，奥恩在会见联合国黎巴嫩问题特别协调员约安娜·弗罗内茨卡时重申，黎承诺全面执行联合国安理会第1701号决议并维护对本国水域和自然资源享有的权利。

奥恩强调黎巴嫩希望恢复与以色列的间接谈判，以划定两国海上边界。他指出，应该冻结争议地区所有勘探工作，通过不预设条件的谈判来解决争端。

上周，美国哈利伯顿公司同以色列方面签署合同，获得在以黎两国存在争议的海域进行油气勘探评估的项目。黎方已向联合国表示反对这一合同，要求禁止在争议地区勘探油气资源的行动。

2020年10月至2021年5月，在美国调解和联合国主持下，黎以双方在联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）位于黎南部边境城镇纳古拉的总部，就海上边界划分举行了5轮间接谈判。由于在完成划界所要遵循的技术标准上存在分歧，第6轮谈判被无限期推迟。

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