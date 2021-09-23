新华社柏林9月23日电 专访：德国不应参与任何形式的对华贸易战——访德国前总理施罗德

新华社记者张远 朱晟

德国前总理施罗德日前在接受新华社记者专访时说，德国不应参与到对中国任何形式的贸易战中，不应在经贸领域对中国采取限制措施。

现阶段，德国与欧洲出现一些声音，认为中国是欧洲经济领域的竞争者，应该减少对华经济依赖。施罗德认为这种想法并不理智。

施罗德说，德国人普遍认为，在市场经济环境下维持多方竞争是重要的，因为竞争会刺激商业繁荣，会使市场变得更健康。他说，德国产业拥有很高的技术水平，也经常会受到挑战并因此调整，所以人们不应因竞争而感到担忧。

“我认为不应该限制中国，比如说采取保护主义方式或者与中国不合作的态度。”施罗德说。

施罗德告诉记者，中德合作非常重要，因为德国需要中国市场，特别是汽车工业与机械制造行业。现阶段，越来越多的德国企业，包括一些中等规模的企业，不仅需要中国市场，还需要在中国投产。

“理智地讲（中德合作）不应该发生变化，我绝不建议德国参与到对中国任何形式的贸易战中，这会伤害到我们大家。”

谈到德国本月末即将举行的联邦议院选举，施罗德认为，德国政府不应改变务实合作的对华政策，尤其是要坚持一个中国政策。

“在任何条件下，坚持一个中国政策这一点都不能变，如果改变这个政策对中德两国都不会有好结果。”施罗德说。

提到现阶段的阿富汗局势时，施罗德认为，阿富汗局势再次引发了有关欧盟战略自主的讨论，美国不与盟友通气而仓皇撤退是战略错误。

施罗德说，德国总理默克尔曾表态说，欧盟已经无法再像以往那样依赖盟友美国，这意味着欧盟在必要时必须自己采取行动。

“（盟友在阿富汗被撇下）这种情况绝不能再重演。当欧洲在外交和安全政策方面变得比现在更加自主后，这种情况也不会重演。”施罗德说。

施罗德现年77岁，1998年至2005年担任德国总理。卸任总理职务后，施罗德仍活跃于商界、文化界。

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